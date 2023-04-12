Предприниматель из Жанаозена: Свой бизнес лучше «нефтянки»

Бекзат Тогызбаев является выпускником Казахского национального технического университета имени Каныша Сатпаева в Алматы. Окончив учебу и вернувшись в родной Жанаозен, он планировал устроиться в нефтяную компанию. Однако жанаозенец счел целесообразным попробовать свои силы в сфере предпринимательства, и не прогадал.Молодой человек прежде чем реализоваться в бизнесе, изучил все возможности, которые дает государство. По итогам анализа Бекзат счел для себя наилучшим воспользоваться государственным безвозмездным грантом на реализацию новых бизнес-идей. Получив 1 млн 275 тысяч тенге он взялся создавать собственный бизнес.Теперь предприниматель предлагает услуги по установке пластиковых окон всему Жанаозену и пригороду.- Не скрою, меня, как и многих других, привлекала идея посвятить свою профессиональную жизнь нефтегазовой отрасли, которая считается самой перспективной в Казахстане среди большого числа молодежи. Но уйдя в бизнес, я понял, что свой бизнес куда лучше, чем работать в нефтянке. Ежемесячно в среднем зарабатываю от 700 тысяч тенге до 1 000 000 тенге. У меня нет привязки к рабочему месту, здоровье отличное. Понял, что самое главное - это знать о возможностях, которые предлагает государство. Я говорю о грантах, субсидиях, выгодном кредитовании. Шансы есть, ими нужно пользоваться, - заключил Бекзат Тогызбаев.