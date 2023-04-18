Победители конкурса предпринимательских инициатив в Мангистау получат поддержку на открытие и развитие бизнеса

Подать заявку на участие в конкурсе предпринимательских инициатив можно, обратившись в филиал Аграрной кредитной корпорации по Мангистауской области. Приём заявок стартовал с 1 апреля 2023 года и будет осуществляться до конца года.На данный момент проводится сбор заявок, после чего пройдет процедура административной проверки всех поступивших заявок.Комиссия будет проводиться по мере заявок: не менее одного раза в месяц.- Создавая бизнес либо задумываясь о его расширении, предприниматель зачастую сталкивается с недостатком денежных средств. Мы планируем оказать для 163 человек поддержку. Им будет предложено выгодное кредитование под 2,5% годовых до 5 млн тенге. На сегодняшний день поступило 14 заявлений от кандидатов. Распоряжением акима области создана комиссия по отбору бизнес-проектов. В качестве проверенного агента определена "Аграрная кредитная корпорация", - сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асет Шопанов.Срок кредитования на все виды бизнеса составляет 5 лет. Только на проекты, связанные с животноводством, он увеличен до 7 лет. Главное условие - заемщик должен быть не моложе 21 года и не старше 35 лет, и при этом залог обязателен. Кроме того, желающие получить кредит должны быть зарегистрированы в качестве ИП не более чем 5 лет.Перечень документов для получения микрокредита:-Анкета - заявление на получение микрокредита- Документ, удостоверяющий личность- Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро- Бизнес-план- Решение уполномоченного органа участника/претендента об одобрении сделки по получению микрокредита, передаче в залог имущества- Согласие залогодателей по передаче в залог имущества- Справки из обслуживающего банка о наличии счета- Справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов)- Документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда)- Отчет об оценке- Документы по залогодателю и залоговому обеспечению