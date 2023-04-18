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Опубликовано: Сегодня, 12:06

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Победители конкурса предпринимательских инициатив в Мангистау получат поддержку на открытие и развитие бизнеса

В Мангистау начали прием заявок на конкурс предпринимательских инициатив, в котором принимают участие молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет. Победители конкурса получат поддержку в виде микрокредитования под 2,5% годовых на сумму до 5 млн тенге, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Подать заявку на участие в конкурсе предпринимательских инициатив можно, обратившись в филиал Аграрной кредитной корпорации по Мангистауской области. Приём заявок стартовал с 1 апреля 2023 года и будет осуществляться до конца года.

На данный момент проводится сбор заявок, после чего пройдет процедура административной проверки всех поступивших заявок.

Комиссия будет проводиться по мере заявок: не менее одного раза в месяц.

- Создавая бизнес либо задумываясь о его расширении, предприниматель зачастую сталкивается с недостатком денежных средств. Мы планируем оказать для 163 человек поддержку. Им будет предложено выгодное кредитование под 2,5% годовых до 5 млн тенге. На сегодняшний день поступило 14 заявлений от кандидатов. Распоряжением акима области создана комиссия по отбору бизнес-проектов. В качестве проверенного агента определена "Аграрная кредитная корпорация", - сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асет Шопанов.

Срок кредитования на все виды бизнеса составляет 5 лет. Только на проекты, связанные с животноводством, он увеличен до 7 лет. Главное условие - заемщик должен быть не моложе 21 года и не старше 35 лет, и при этом залог обязателен. Кроме того, желающие получить кредит должны быть зарегистрированы в качестве ИП не более чем 5 лет.

Перечень документов для получения микрокредита:

-Анкета - заявление на получение микрокредита
- Документ, удостоверяющий личность
- Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро
- Бизнес-план
- Решение уполномоченного органа участника/претендента об одобрении сделки по получению микрокредита, передаче в залог имущества
- Согласие залогодателей по передаче в залог имущества
- Справки из обслуживающего банка о наличии счета
- Справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов)
- Документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда)
- Отчет об оценке
- Документы по залогодателю и залоговому обеспечению

Победители конкурса предпринимательских инициатив в Мангистау получат поддержку на открытие и развитие бизнеса

Победители конкурса предпринимательских инициатив в Мангистау получат поддержку на открытие и развитие бизнеса



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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