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Опубликовано: Сегодня, 19:46

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На развитие несельскохозяйственных видов бизнеса в Мангистау выделено 3,7 млрд тенге

АО «Аграрная кредитная корпорация» выделило до 3,7 млрд тенге кредитных средств Мангистауской области на развитие внехозяйственных видов бизнеса. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Марлен Набиев, заместитель председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация».

Фото Центра общественных коммуникаций
По словам спикера, на программу «Агробизнес» выделено 1 млрд 540 тыс. тенге, на программу «Аграрный кредит» -796 940 тенге, на проект «Іскер» - 850 000 тенге, а также на программу «Микрокредитование молодёжи» - 815 млн. тенге. На сегодняшний день освоено 1,8 млрд тенге этих средств.

- Для мангистаусцев эти программы очень эффективны. Существует ряд условий доступа к кредитным средствам. Одним из них является то, что на момент подачи заявки на финансирование граждане и все члены крестьянского хозяйства должны быть в возрасте от 21 до 35 лет. Кроме того, при наличии регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и обращении к поверенному для получения микрокредита, срок регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговых органах должен быть менее пяти лет. Перед подачей заявки рассматривается также отсутствие задолженности заёмщика перед банками и финансовыми организациями за последние два года. Граждане будут тратить кредитные средства в безналичной форме, - сказал Марлен Набиев.

Директор Мангистауского областного филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Мурат Баймагамбетов проинформировал граждан о сроках микрокредита и периоде погашения вознаграждения, а также рассказал о номинальной ставке вознаграждения.

- Микрокредит предоставляется до семи лет для проектов в области животноводства, до пяти лет для других направлений. Размер микрокредита до 5 миллионов тенге. При этом номинальная ставка вознаграждения не должна превышать 2,5 процента годовых. Кроме того, вознаграждение за проекты в области животноводства необходимо возмещать ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и раз в год, в зависимости от направления деятельности и бизнес-плана. А для других направлений важно платить ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, - сказал Мурат Баймагамбетов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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