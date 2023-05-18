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Опубликовано: Сегодня, 17:39

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В Актау прошли соревнования по волейболу среди девушек

Во второй день фестиваля «Студенческая весна-2023» прошел турнир по волейболу среди девушек, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу «Актауского студенческого Альянса».

фото центра общественных коммуникаций
Турнир организован корпоративным фондом «Альянс студентов Актау» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив и при содействии управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области в рамках грантового проекта «Student Life».

В соревнованиях приняли участие команды из 9 учебных заведений региона. В результате Высший педагогический колледж им. Мурын жырау Сенгирбекулы стал лучшим. Каспийский колледж высшей педагогики и отраслевых технологий занял 2 место, на 3 месте - колледж «Болашак».

Завтра, 19 мая, состоится турнир по баскетболу. По результатам трех турниров лучшие команды будут соревноваться в настольном теннисе.

Проведение соревнований поддержали Мангистауское областное управление образования и областное управление физической культуры и спорта.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Актау прошли соревнования по волейболу среди девушек


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