Mangystau Travel fest: туристический сезон продолжается в Актау

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В связи с туристическим сезоном жителей и гостей города Актау в ближайшее время ждут несколько мероприятий. Среди них три соревнования по сбору мусора, которые состоятся 11, 19 и 26 августа. 7 октября ждет гастрономический фестиваль Balqaimaq Fest и форум «HoReCa Aqtau 2023», а также туристический форум, посвященный Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.А 9 и 10 сентября начнется тур по Каспийскому морю. 7 октября состоится тематический производственный тур, а 27 сентября и 1 октября - информационный тур по пропаганде агротуризма. 24 сентября будет организован фестиваль художественного фото, с 23 по 27 октября пройдет иммерсивный аудиотур по г. Актау. Кроме того, на 22-23 сентября запланирован экологический автомобильный тур, на 19 ноября - чемпионат по киберспорту, 3-5 ноября состоится хакатон по разработке IT-решений в сфере туризма, 23 сентября - ярмарка мастеров-ремесленников, 21-24 сентября - фестиваль Street Art, 21-22 сентября - Caspian Fashion days с участием прикаспийских государств.Также 23-24 сентября состоится фестиваль CaspiyTurFest, 23 сентября - полумарафон в Актау, 7 октября - велогонка в областном центре и 14 октября - бег по пересеченной местности.По словам организаторов, мероприятия направлены на продление туристического сезона в Мангистауской области до конца ноября. Это позволит активно развивать организованную и спланированную культуру отдыха.