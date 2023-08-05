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Опубликовано: Сегодня, 19:37

Просмотров: 85

Mangystau Travel fest: туристический сезон продолжается в Актау

В Мангистау продолжается туристический сезон. С сентября по ноябрь 2023 года для жителей и гостей региона будет организована серия специальных мероприятий, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото с сайта Zakon.kz
В связи с туристическим сезоном жителей и гостей города Актау в ближайшее время ждут несколько мероприятий. Среди них три соревнования по сбору мусора, которые состоятся 11, 19 и 26 августа. 7 октября ждет гастрономический фестиваль Balqaimaq Fest и форум «HoReCa Aqtau 2023», а также туристический форум, посвященный Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

А 9 и 10 сентября начнется тур по Каспийскому морю. 7 октября состоится тематический производственный тур, а 27 сентября и 1 октября - информационный тур по пропаганде агротуризма. 24 сентября будет организован фестиваль художественного фото, с 23 по 27 октября пройдет иммерсивный аудиотур по г. Актау. Кроме того, на 22-23 сентября запланирован экологический автомобильный тур, на 19 ноября - чемпионат по киберспорту, 3-5 ноября состоится хакатон по разработке IT-решений в сфере туризма, 23 сентября - ярмарка мастеров-ремесленников, 21-24 сентября - фестиваль Street Art, 21-22 сентября - Caspian Fashion days с участием прикаспийских государств.

Также 23-24 сентября состоится фестиваль CaspiyTurFest, 23 сентября - полумарафон в Актау, 7 октября - велогонка в областном центре и 14 октября - бег по пересеченной местности.

По словам организаторов, мероприятия направлены на продление туристического сезона в Мангистауской области до конца ноября. Это позволит активно развивать организованную и спланированную культуру отдыха.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Mangystau Travel fest: туристический сезон продолжается в Актау


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Комментарии ( 1 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 20:06
я понял почему не хватает воды и электроэнергии. Это - туристы!!!
 
 

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