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Опубликовано: Сегодня, 15:38

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В Актау планируется строительство нового стадиона и нескольких футбольных полей в сельской местности

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с главой Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Глава КФФ Адлет Барменкулов подчеркнул важность программы реновации футбольных полей совместно с УЕФА для улучшения инфраструктуры. Также было объявлено о строительстве футбольных полей в двух аулах Мангистауской области для развития футбольных навыков сельской молодежи, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В ходе встречи Нурлан Ногаев и глава КФФ Адлет Барменкулов обсудили принимаемые меры в реализации задач по развитию массового футбола в регионе. Глава КФФ Адлет Барменкулов обозначил основные программы, реализация которых осуществляется в области.

- Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, развитие массового футбола в регионах является приоритетной задачей для федерации. Наша совместная с УЕФА программа реновации футбольных полей направлена на улучшение футбольной инфраструктуры в регионах. Мы стремимся сделать футбол более доступным через новые и восстановленные футбольные площадки. Совместно с руководствами региона планируем проводить большую работу для качественной реализации программы. Мы также запланировали строительство футбольных полей в двух селах Мангистауской области. В рамках программы «Футбол в аулах» у сельской молодежи появится возможность развивать свои футбольные навыки, - отметил Президент КФФ.

Еще одним важным направлением в развитии футбола в регионе станет повышение качества управления футбольными клубами.

- Я рад сообщить, что футбольный клуб «Каспий» станет первым из шести клубов, участвующих в программе КФФ по повышению уровня компетенции футбольных менеджеров. Эта программа призвана повысить уровень профессионализма в управлении футбольными клубами, - добавил Адлет Барменкулов.

Нурлан Ногаев подчеркнул важность пропаганды здорового образа жизни.

- Забота о здоровье населения является нашей ключевой задачей, поэтому важно активно пропагандировать массовый спорт и развивать соответствующую инфраструктуру. Акиматом области проводится системная работа по увеличению спортивных объектов и модернизации существующих, выделены средства на замену покрытия на стадионе «Жас Қанат», а также разрабатывается проект по строительству стадиона рядом со спортивным комплексом футбольного клуба «Каспий» в 4 микрорайоне. Все это позволит молодежи и болельщикам повысить свой спортивный потенциал. Это тоже немаловажный вопрос, на который стоит уделять пристальное внимание, - сказал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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