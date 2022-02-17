Кандидат в президенты КФФ Барменкулов А. встретился с представителями областной федерации футбола

Адилет Барменкулов

16 февраля в Актау была проведена встреча представителей областной федерации футбола с кандидатом в президенты Казахстанской федерации футбола Адилетом Барменкуловым и его предвыборным штабом.



Кандидат рассказал о своем видении будущего футбола в стране. Подробно остановился на новом подходе в управлении футбольной сферой. Говорил без лишней воды и громких слов, показав, что знает футбол изнутри.



Конечно же, были подняты общеизвестные проблемы, как неразвитая инфраструктура, недостаточная подготовка кадров, отсутствие массовости и другие. Предложенные Адилетом Барменкуловым пути решения этих вопросов заинтересовали участников встречи. Особенно привлекло внимание, что он понимает роль региональных федераций в развитии футбола и нацелен поднять их статус. С таким подходом есть надежда на изменения в нашем футболе!



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