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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:17

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Аким области Нурлан Ногаев встретился с членами нового состава общественного совета

В субботу, 14 мая, аким области Нурлан Ногаев встретился с членами нового состава общественного совета области и пожелал им удачи в работе, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области
Глава региона поздравил избранного председателя общественного совета Киикбая Медеуова и обратился к новому составу.

- Перед нами стоят очень большие задачи. Государственные органы и представители общественности должны работать сообща для того, чтобы достичь намеченных целей. Наша основная задача - обеспечение спокойствия, развития, согласия и открытости в регионе. Общественный совет - это организация, которая предлагает пути решения проблем. Нам необходимо развивать свой созидательный потенциал, использовать все свои знания во благо народа. Я уверен, что каждый из вас будет вносить свою позитивную лепту в развитие области, - сказал Нурлан Ногаев.

Накануне, 12 мая, глава региона встретился с членами прошлого общественного совета и поблагодарил их за плодотворную работу.



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