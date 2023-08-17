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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Специализированный медицинский поезд прибыл на станцию Болашак в Мангистау

Сегодня ранним утром медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Болашак. Так, с 17 по 30 августа в нескольких населенных пунктах Мангистауской области квалифицированные специалисты окажут медицинскую, правовую и медиативную помощь населению.

фото центра общественных коммуникаций
Поезд оснащен диагностическим оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, системой кардиологического мониторинга для проведения диагностических нагрузочных тестов, а также моделями рентгеновского, стоматологического, ЛОР- и офтальмологического оборудования.

При обращении к специалистам необходимо в обязательном порядке иметь при себе документы, удостоверяющие личность и личность ребенка.

Расписание остановок медицинского поезда по области:
17-18 августа – станция Болашак;
19-20 августа – станция Жетыбай;
21-22 августа – станция Сайотес;
22-24 августа – станция Устюрт;
25-26 августа – станция Сам;
26-28 августа – станция Акжигит;
29-30 августа – станция Опорная.

Часы работы: 09:00-18:00 часов (перерыв 13:00-14:00 часов).

Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов». Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является ТРК Президента РК.

Специализированный медицинский поезд прибыл на станцию Болашак в Мангистау



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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