Специализированный медицинский поезд прибыл на станцию Болашак в Мангистау

Поезд оснащен диагностическим оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, системой кардиологического мониторинга для проведения диагностических нагрузочных тестов, а также моделями рентгеновского, стоматологического, ЛОР- и офтальмологического оборудования.При обращении к специалистам необходимо в обязательном порядке иметь при себе документы, удостоверяющие личность и личность ребенка.Расписание остановок медицинского поезда по области:17-18 августа – станция Болашак;19-20 августа – станция Жетыбай;21-22 августа – станция Сайотес;22-24 августа – станция Устюрт;25-26 августа – станция Сам;26-28 августа – станция Акжигит;29-30 августа – станция Опорная.Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов». Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является ТРК Президента РК.