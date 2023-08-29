АО «Мангистаумунайгаз» организует концерт «OPEN AIR»: в Актау перекроют дорогу

Уважаемые жители и гости Мангистауской области!Завтра, 30 августа, акционерное общество «Мангистаумунайгаз» организует праздничный концерт «OPEN AIR».В связи с этим оповещаем, что с 17:00 до 23:00 будет перекрыта дорога от спуска в микрорайоне «Самал» до пересечения с 15 и 14 микрорайонами.С уважением, Центр общественных коммуникаций!