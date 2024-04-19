Многие не имеют резервного капитала: анализировать средства учили на проекте финграмотности жителей Мангистау

- В настоящее время он устроился на работу, в связи с чем попросил составить для него оптимальный график платежей. Он имел два долговых обязательства перед микрокредитными организациями по договорам займа на миллион тенге. Мужчина попросил помочь снять аресты со счетов, а также запреты на выезд из страны, а также составить новый график в связи с неплатежеспособностью. В связи с чем ему была оказана юридическая консультация, снят арест со счетов и поданы документы для реструктуризации займа, - рассказали организаторы проекта.

- У мужчины было 4 долговых обязательства перед микрофинансовыми организациями по договорам займа на общую сумму кредита в 3 000 000 тенге. Он просил помочь ему снять аресты со счетов, а также запреты на выезд из страны, и также помочь составить новый график в связи с неплатежеспособностью. В связи с чем ему была оказана юридическая консультация, снят арест со счетов, и были сэкономлены 10% с услуг частного судебного исполнителя от суммы кредита. Было написано заявление в АО о составлении нового графика, - рассказали организаторы.

- У женщины было восемь долговых обязательств перед АО и микрофинансовыми организациями по договорам займа на общую сумму около 7 000 000 тенге. Ей была оказана юридическая консультация, благодаря которой снят арест со счетов, сэкономлены 10% с услуг частного судебного исполнителя от суммы кредита и написано заявление в АО о составлении нового графика, - рассказали организаторы.

- Еще одна женщина из Актау, которая имеет автокредит, приобрела движимое имущество во время брака. А так как супруги развелись, она не смогла оплачивать кредит, в связи с чем был наложен арест частного судебного исполнителя на основании исполнительной надписи нотариуса. Она столкнулась с тем, что имела 15 долговых обязательств перед АО и микрофинансовыми организациями на общую сумму около 10 000 000 тенге. Ей также была оказана юридическая консультация, благодаря которой снят арест со счетов, сэкономлены 10% с услуг частного судебного исполнителя от суммы кредита и написано заявление в АО о составлении нового графика, - рассказали организаторы.

- Результатом эффективности проекта также является изменение у участников отношения к денежным средствам, а именно обучение правильно вести ежедневные расходы и планировать, накапливать денежные средства на депозитах, правильно ставить крупные финансовые цели для крупных покупок (квартира, машина, обучение, отпуск, лечение и пр.), стремиться создать пассивный доход, либо открыть бизнес для дополнительного источника дохода, - сообщили организаторы.

- Следует отметить, что практически основная масса слушателей проекта не являются финансово грамотными. Среди наших участников встречаются интересующиеся и изучающие фондовый рынок, но их не много, и то, только среди молодежи. Их не более 3-5 человек в каждой группе, - говорят специалисты.

- Обучающие курсы по финансовой грамотности проекта «Қарызсыз қоғам» дали возможность каждому участнику проанализировать свои средства, научиться собирать сбережения, пользоваться государственной поддержкой. Проводя сравнительный анализ возрастного состава, следует отметить, что основной категорией являются участники 18-49 лет. Именно на этом жизненном этапе начинает формироваться понятие финансовой грамотности, предпринимательское сознание и отношение людей к предпринимательской деятельности, - заключили эксперты.

В ходе обучения специалисты помогли решить проблемные вопросы по кредитам для участников проекта. В частности, один из обратившихся стал житель Бейнеу, 1986 года рождения, который остался без работы, в связи с чем имел просрочку по кредитам.Еще одна помощь была оказана жителю поселка Умирзак, которого по состоянию здоровья перевели с должности водителя на должность охранника. Зарплата стала минимальной, из-за чего ему стало не хватать средств на содержание семьи. В связи с финансовым положением своевременная выплата по долговому обязательству не осуществлялась.Помощь была оказана и жительнице села Бейнеу, которая находится в разводе и одна воспитывает несовершеннолетних детей, имея заработную плату в размере 85 000 тенге. В связи с непростым финансовым положением своевременная выплата по долговому обязательству по кредитам женщиной не осуществлялась.Еще одно обращение поступило от жительницы села Курык, которая находилась с малолетним ребенком в декретном отпуске, а ее пособий не хватало для погашения кредитов, в связи с чем образовалась просрочка. Всего у женины было восемь долговых обязательств перед АО и микрофинансовыми организациями по договорам займа, общая сумма которых составляла около 7 000 000 тенге. Ей была оказана юридическая помощь, благодаря которой снят арест со счетов, сэкономлены 10% с услуг частного судебного исполнителя от суммы кредита и написано заявление в АО о составлении нового графика.И еще несколько примеров аналогичного характера привели специалисты проекта. Всего во время проведения обучения по финансовой грамотности экспертами было предоставлено 297 консультаций в рамках проекта «Қарызсыз қоғам».• Часть граждан не понимают (либо вовсе не знают, неправильно толкуют, не доверяют) предоставленные на рынке инструменты инвестирования (как депозитные, альтернативные, страховые и т.д), а также функции финансового регулятора, регулирующего эти инструменты,• некоторые наивно и доверчиво берут кредиты другим людям (своим близким, друзьям и т.д) и не контролируют их полную выплату до конца;• не осознают необходимости проверки кредитной истории раз в год в профилактических целях, даже если они не имеют кредит.• Также граждане не знают, что у банкротства физических лиц есть свои критерии и что процедура доступна не всем, как они думают (в большинстве случаев потому, что их неправильно толкуют).• Большинство людей не имеют инвестиционного или резервного капитала (на непредвиденный случай безработицы или болезни).• Предварительная финансовая подготовка к важным событиям в жизни (свадьба детей, поступление в ВУЗ, кудалык и т.д.) не рассматривается.Практический во всех группах, когда задачи такие, как определение PV, NPV, FV, PI, PBP были связаны со знакомыми им ситуациями (грант 400 МРП, грант 5 миллионов, Ауыл аманаты, молодежный кредит), участники слушали с особой заинтересованностью, вникали в суть этих задач. Также особый интерес вызвали депозит «Aqyl», процедура «Stop credit» на портале «Egov», особенности дифференцированной и аннуитетной выплаты кредита, инвестиционный калькулятор Calcus.ru, проверка кредитной истории. Начинающие предприниматели или которые хотят дополнительно зарабатывать интересовались электронными торгами РК и государственными закупками.