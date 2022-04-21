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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 21:29

Просмотров: 166

Мангистауский предприниматель открывает офис IT компании в Эстонии

Казахстанская делегация, в состав которой вошли представители Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «НИШ» и IT компаний посетила Эстонию. По итогам поездки заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предприниматель из Мангистау планирует экспортировать IT-продукцию, адаптируя её к европейскому рынку. Об этом сообщили в ЦОК Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Встреча была организована для представителей государственных учреждений Эстонии и казахстанской делегации, в состав которой вошли представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «НИШ» и IT компаний.

- В состав делегации вошел Омирбек Курбанбаев, руководитель IT компании «Mediana Services Limited», член регионального совета Мангистауской области стал участником встречи, организованной послом Казахстана в Эстонии Нурланом Сейтимовым. В ходе визита казахстанская сторона ознакомилась с опытом Эстонии по созданию цифрового пространства в сфере государственных услуг, электронных систем медицины, налогового, таможенного администрирования, образования, транспортной логистики, а также формирования технологических хабов, - сообщили в ЦОК Мангистау.

В ходе мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между казахстанской IT компанией «Mediana Services Limited» и эстонской «IN Deal OÜ».

- Достигнутый документ способствует реализации проектов двустороннего сотрудничества, продвижению IT-продукции нашей компании в Эстонию и на рынки Евросоюза, притоку эстонского бизнес-партнера на казахский рынок. Если говорить конкретно, то в Таллине мы открываем офис и начинаем экспортировать две IT-продукции, адаптируя их к европейскому рынку. У нас есть корпоративные смарт-IoT решения для предприятий и интерактивно-программный проект для детских садов в сфере образования. С этими двумя проектами мы идем на рынок, - отметил Омирбек Курбанбаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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