Мангистауский предприниматель открывает офис IT компании в Эстонии

Встреча была организована для представителей государственных учреждений Эстонии и казахстанской делегации, в состав которой вошли представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «НИШ» и IT компаний.



- В состав делегации вошел Омирбек Курбанбаев, руководитель IT компании «Mediana Services Limited», член регионального совета Мангистауской области стал участником встречи, организованной послом Казахстана в Эстонии Нурланом Сейтимовым. В ходе визита казахстанская сторона ознакомилась с опытом Эстонии по созданию цифрового пространства в сфере государственных услуг, электронных систем медицины, налогового, таможенного администрирования, образования, транспортной логистики, а также формирования технологических хабов, - сообщили в ЦОК Мангистау.



В ходе мероприятия состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между казахстанской IT компанией «Mediana Services Limited» и эстонской «IN Deal OÜ».



- Достигнутый документ способствует реализации проектов двустороннего сотрудничества, продвижению IT-продукции нашей компании в Эстонию и на рынки Евросоюза, притоку эстонского бизнес-партнера на казахский рынок. Если говорить конкретно, то в Таллине мы открываем офис и начинаем экспортировать две IT-продукции, адаптируя их к европейскому рынку. У нас есть корпоративные смарт-IoT решения для предприятий и интерактивно-программный проект для детских садов в сфере образования. С этими двумя проектами мы идем на рынок, - отметил Омирбек Курбанбаев.

