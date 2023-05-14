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Опубликовано: Сегодня, 12:48

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В Актау состоялась встреча с представителями компании «Kronospan»

13 мая в Актау представители компании «Kronospan» («Кроношпан») во главе с коммерческим директором Томаш Яньчаком и представителем компании в Казахстане Екатериной Рабизовой посетили Мангистаускую область с рабочим визитом.

Фото центра общественных коммуникаций
В рамках рабочей поездки с участием заместителя акима Мангистауской области Руслана Бектемира состоялась встреча, где были обсуждены вопросы возможности реализации потенциального проекта «Производство ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП)» в Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
 
Заместитель акима Мангистауской области Руслан Бектемир отметил важные результаты проведенных встреч с потенциальными инвесторами в г.Москва (20-22 апреля т.г.) и XI Форума машиностроителей Казахстана в г.Астана (10-12 мая т.г.), по итогам которых была достигнута договоренность о визите компании «Kronospan» в г.Актау.

- В первую очередь позвольте выразить благодарность вам за проявленный интерес в реализации проекта в нашем регионе. Рады приветствовать вас на нашей священной Мангистауской земле и выражаем надежду, что наша сегодняшняя встреча послужит началом совместных действий для взаимовыгодного сотрудничества. Мангистау, имея выгодное географическое месторасположение, является одним из ведущих и значимых регионов Казахстана. В регионе созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. Успешно функционирует специальная экономическая зона «Морпорт Актау», которая является эффективным и действенным инструментом диверсификации экономики. Мангистауская область готова к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству, к любым предложениям и бизнес-идеям, – подытожил заместитель акима Мангистауской области Руслан Бектемир.

В свою очередь, коммерческий директор компании «Kronospan» Томаш Яньчак ознакомил с продуктами, услугами компании и бизнес-концепцией проекта, перспективами зарубежного развития.

- «Kronospan» является одним из крупнейших в мире холдингов по производству древесных плит, основанный в 1897 г. в Австрии. Сегодня «Kronospan» является одним из крупнейших в мире предприятий по производству плитной продукции для мебельной и строительной отраслей: ДСП и ЛДСП, МДФ и ЛМДФ, ХДФ, ЛХДФ, напольные покрытия, ОСБ, фанера.

В Актау состоялась встреча с представителями компании «Kronospan»


За последние 125 лет компания постоянно росла и стремилась соответствовать требованиям меняющегося мира. Сегодня «Kronospan» – это 53 производственных площадки по всему миру с поставкой продукции в 125 стран. На предприятиях компании работают более 18 000 сотрудников. «Kronospan» отвечает самым высоким требованиям к экологичности и является углеродно-отрицательной компанией, в продукции которой ежегодно удерживается более 20 млн тонн CO2, - рассказал Томаш Яньчак.
 
В Казахстане австрийская компания рассматривает возможности инвестирования в новые проекты: логистические хабы и производственные предприятия, в том числе в СЭЗ «Морпорт Актау» для развития производственной деятельности и организации экспортных поставок своей казахстанской продукции.
 
Кроме того, в рамках визита делегации состоялось посещение территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау» для ознакомления с потенциальными земельными участками, инвестиционными и инфраструктурными возможностями.
 
По итогам встречи сторонами будет продолжена дальнейшая работа по изучению возможностей реализации потенциального инвестиционного проекта в Мангистауской области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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