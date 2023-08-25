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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 15:02

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В Мангистауской области будет построен завод по выпуску трубной продукции  

Компания АО «KazPetroDrilling» планирует реализовать проект «Завод по выпуску трубной продукции» в Мангистауской области в 2026 году. Акимат Мангистауской области и АО «KazPetroDrilling» подписали меморандум о сотрудничестве по строительству завода по выпуску трубной продукции в Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Объем инвестиций в проект составит свыше 200 млрд тенге. Реализация данного проект позволит создать свыше 550 постоянных рабочих мест, на период строительства будет создано 400 временных рабочих мест.

Строительство нового завода планируется завершить и запустить в 2026 году.

Проект будет располагаться вблизи села Курык. После ввода в эксплуатацию объем выпуска будет составлять до 250 тысяч тонн готовой продукции ежегодно (трубы НКТ, обсадные трубы и линейные трубы).

Для производства трубной продукции оборудование будет изготовлено в Германии, Бельгии. Важно отметить, что реализация данного проекта будет способствовать импортозамещению и развитию местного производства.

Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев отметил, что область всегда готова поддержать инициативы инвесторов.

- Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, одним из ключевых факторов достижения роста и диверсификации экономики являются привлечение инвестиций и развитие индустрии. За последние пять лет в регион привлечено более 4,0 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций. Успешно реализованы проекты в самых разных сферах с участием транснациональных компаний. На сегодняшний день в регионе реализуются такие крупномасштабные проекты, как «Освоение месторождений «Каламкас-море», Хазар и Ауэзов, «Строительство завода по производству зеленого водорода» компании Svevind и др. Сегодня в регион привлекается еще один значимый проект – строительство завода по производству трубной продукции в Мангистауской области, - отметил Жумабай Карагаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 4 )

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 Базелик (Посетители) Сегодня, 16:29
будет построен завод по выпуску трубной продукции-это рядом с заводом по производству планшетов?
 
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 Businessman (Посетители) Сегодня, 16:26
ЛАДА, опубликуйте весь список проектов и заводов, которые были презентованы Акиматом, с помпой за последние 20 лет. И какова их судьба, сколько было создано рабочих мест и потрачено бюджетных денег? Вам нетрудно будет это сделать, вы это широко освещали, поднимите свои старые публикации.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 15:40
Это уже разве не было?
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 15:40
Как мне помнится было построено уже два завода трубной продуции.Один напротив ХГМЗ а второй вместо нефтеперерабатывающего строительство которого остановили забрав деньги на перенос столицы.Какова их судьба?
 
 

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