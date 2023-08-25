В Мангистауской области будет построен завод по выпуску трубной продукции  

Объем инвестиций в проект составит свыше 200 млрд тенге. Реализация данного проект позволит создать свыше 550 постоянных рабочих мест, на период строительства будет создано 400 временных рабочих мест.



Строительство нового завода планируется завершить и запустить в 2026 году.



Проект будет располагаться вблизи села Курык. После ввода в эксплуатацию объем выпуска будет составлять до 250 тысяч тонн готовой продукции ежегодно (трубы НКТ, обсадные трубы и линейные трубы).



Для производства трубной продукции оборудование будет изготовлено в Германии, Бельгии. Важно отметить, что реализация данного проекта будет способствовать импортозамещению и развитию местного производства.



Первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев отметил, что область всегда готова поддержать инициативы инвесторов.



- Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, одним из ключевых факторов достижения роста и диверсификации экономики являются привлечение инвестиций и развитие индустрии. За последние пять лет в регион привлечено более 4,0 млрд долл. США прямых иностранных инвестиций. Успешно реализованы проекты в самых разных сферах с участием транснациональных компаний. На сегодняшний день в регионе реализуются такие крупномасштабные проекты, как «Освоение месторождений «Каламкас-море», Хазар и Ауэзов, «Строительство завода по производству зеленого водорода» компании Svevind и др. Сегодня в регион привлекается еще один значимый проект – строительство завода по производству трубной продукции в Мангистауской области, - отметил Жумабай Карагаев.