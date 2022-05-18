Амбулатории планируют отремонтировать в Мунайлинском районе

- Перед проведением капитального ремонта будет разработана проектно-сметная документация, которую направим на государственную экспертизу. Получив положительное заключение экспертизы, в следующем году подаем бюджетную заявку на капитальный ремонт врачебных амбулаторий, - сказала руководитель отдела экономики и финансов Мунайлинского района Шынар Сунгат.

На разработку проектно-сметной документации для ремонта зданий врачебных амбулаторий в селах Кызылтобе, Кызылтобе-2, Даулет и Баянды из областной казны выделено 26 миллионов тенге.Всего в Мунайлинском районе 14 врачебных амбулаторий, из них 11 государственных.