Амбулатории планируют отремонтировать в Мунайлинском районе

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
На разработку проектно-сметной документации для ремонта зданий врачебных амбулаторий в селах Кызылтобе, Кызылтобе-2, Даулет и Баянды из областной казны выделено 26 миллионов тенге.
Всего в Мунайлинском районе 14 врачебных амбулаторий, из них 11 государственных.
- Перед проведением капитального ремонта будет разработана проектно-сметная документация, которую направим на государственную экспертизу. Получив положительное заключение экспертизы, в следующем году подаем бюджетную заявку на капитальный ремонт врачебных амбулаторий, - сказала руководитель отдела экономики и финансов Мунайлинского района Шынар Сунгат.
Всего в Мунайлинском районе 14 врачебных амбулаторий, из них 11 государственных.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Оставьте свой комментарий первым.