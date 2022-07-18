Активная жизнь для пенсионеров: в Бейнеу открылся Центр повышения качества жизни людей преклонного возраста

Фото центра общественных коммуникаций
Работу центра будут вести сотрудники общественного объединения «Институт охраны общественного здоровья». Специалисты возложили на себя задачу организации полноценного досуга для людей преклонного возраста, предлагая им всевозможные развлекательные и оздоровительные занятия.
Открытие центра состоялось посредством государственного социального заказа.
В ходе торжественной церемонии открытия центра артисты и творческие коллективы района порадовали стариков концертной программой. Виновники торжества поблагодарили организаторов и дали им свое благословение.
- В будние дни в течение четырех часов пенсионеры смогут заниматься в бесплатных кружках по интересам. Программа начинается с утренней гимнастики. А в течение дня им будут предложены занятия по вкусу: исполнение песен, танцев, игры в шахматы, домино. Кроме этого, желающих обучат вязанию, компьютерной грамоте. Члены центра смогут также получить бесплатные консультации психолога. По желанию им будут предоставлены другие виды развлечений. Мы приглашаем пенсионеров района проявить активность и получить бесплатные услуги в нашем центре, - рассказал Канагат Назарханов, руководитель Бейнеуского районного отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния (РАГС).
Открытие центра состоялось посредством государственного социального заказа.
В ходе торжественной церемонии открытия центра артисты и творческие коллективы района порадовали стариков концертной программой. Виновники торжества поблагодарили организаторов и дали им свое благословение.
- В будние дни в течение четырех часов пенсионеры смогут заниматься в бесплатных кружках по интересам. Программа начинается с утренней гимнастики. А в течение дня им будут предложены занятия по вкусу: исполнение песен, танцев, игры в шахматы, домино. Кроме этого, желающих обучат вязанию, компьютерной грамоте. Члены центра смогут также получить бесплатные консультации психолога. По желанию им будут предоставлены другие виды развлечений. Мы приглашаем пенсионеров района проявить активность и получить бесплатные услуги в нашем центре, - рассказал Канагат Назарханов, руководитель Бейнеуского районного отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния (РАГС).
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.