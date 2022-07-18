«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Июля
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 480.37 KZT
  • €1 = 482.15 KZT
  • 1 RUB = 8.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 116

Активная жизнь для пенсионеров: в Бейнеу открылся Центр повышения качества жизни людей преклонного возраста

На днях в селе Бейнеу впервые открылся центр повышения качества жизни людей преклонного возраста, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Бейнеуского района.

Фото центра общественных коммуникаций
Работу центра будут вести сотрудники общественного объединения «Институт охраны общественного здоровья». Специалисты возложили на себя задачу организации полноценного досуга для людей преклонного возраста, предлагая им всевозможные развлекательные и оздоровительные занятия.

Открытие центра состоялось посредством государственного социального заказа.

Активная жизнь для пенсионеров: в Бейнеу открылся Центр повышения качества жизни людей преклонного возраста


В ходе торжественной церемонии открытия центра артисты и творческие коллективы района порадовали стариков концертной программой. Виновники торжества поблагодарили организаторов и дали им свое благословение.

Активная жизнь для пенсионеров: в Бейнеу открылся Центр повышения качества жизни людей преклонного возраста


- В будние дни в течение четырех часов пенсионеры смогут заниматься в бесплатных кружках по интересам. Программа начинается с утренней гимнастики. А в течение дня им будут предложены занятия по вкусу: исполнение песен, танцев, игры в шахматы, домино. Кроме этого, желающих обучат вязанию, компьютерной грамоте. Члены центра смогут также получить бесплатные консультации психолога. По желанию им будут предоставлены другие виды развлечений. Мы приглашаем пенсионеров района проявить активность и получить бесплатные услуги в нашем центре, - рассказал Канагат Назарханов, руководитель Бейнеуского районного отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния (РАГС).



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
полина1952 (Посетители) Сегодня, 14:54
а когда у нас в Актау?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика