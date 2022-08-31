Каратисты из Мангистау выступят на чемпионатах Азии и мира

На II Международном турнире по каратэ-до Nursultan Cup в столице представители нашего региона стали вторыми в общекомандном зачете, уступив алматинским спортсменам и обойдя столичную команду. Каратисты из Мангистау завоевали 12 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Турнир проходил с 25 по 28 августа 2022 года.В общей сложности в соревнованиях участвовали порядка 500 атлетов в возрастных категориях: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 лет.Состязания в Нур-Султане, ставшие пятыми после Атырау, Уральска, Алматы и Актау, определили тех, кто представит Казахстанскую сборную на чемпионатах. Отбор проходил среди спортсменов старше 14 лет.Как сказал Мирас Шамов, старший тренер молодежной сборной области по каратэ-до, именно в столице определились имена тех, кто поедет на чемпионаты Азии и мира по программе «ката». Это спортсмены возрастной категории 14–15 лет Артур Саидов, Альтаир Джалгасбаев, Аскарбек Фаутсаффар, Асель Сагидулла, Айшабиби Шарахан, а также Айдос Мухат, который выступит в возрастной категории 18-20 лет.- Чемпионат мира пройдет в Конья (Турция) 26 октября. Чемпионат Азии состоится 16 декабря в Ташкенте (Узбекистан). Мы приложим все силы и возможности для успеха нашей команды, - заверил Мирас Шамов.