Мангистауские поэты стали победителями состязаний айтыс акынов «Жаса Қазақстан»

Айтыс акынов «Жаса Қазақстан» проходил 28 августа в Махамбетском районе Атырауской области. Он был посвящен памяти предпринимателя Сулеймана Акдрашева, который ушел из жизни пять лет назад в 25-летнем возрасте. Молодой человек стал известен благодаря своим социальным проектам, он также поддерживал спортсменов и других талантливых людей.В Махамбетский район съехались 20 поэтов из Уральска, Атырау, Мангистау и Актобе. В их числе известные в стране айтыскеры Аспанбек Шугатаев и Жандарбек Булгаков.Им достойную конкуренцию составили мангистауские поэты. Так, по итогам соревнований Абай Жолмаганбетов занял первое призовое место, а Аргынбек Калбаев привез домой награду бронзового отлива. Они получили финансовое вознаграждение в размере 750 000 и 400 000 тенге соответственно.