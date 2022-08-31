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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 146

Мангистауские поэты стали победителями состязаний айтыс акынов «Жаса Қазақстан»

Мангистауские поэты Абай Жолмаганбетов и Аргынбек Калбаев отличились на открытом региональном айтысе акынов, который состоялся в Атырауской области, передает центр общественных коммуникаций.

Абай Жолмаганбетов. Фото ЦОК региона
Айтыс акынов «Жаса Қазақстан» проходил 28 августа в Махамбетском районе Атырауской области. Он был посвящен памяти предпринимателя Сулеймана Акдрашева, который ушел из жизни пять лет назад в 25-летнем возрасте. Молодой человек стал известен благодаря своим социальным проектам, он также поддерживал спортсменов и других талантливых людей.

В Махамбетский район съехались 20 поэтов из Уральска, Атырау, Мангистау и Актобе. В их числе известные в стране айтыскеры Аспанбек Шугатаев и Жандарбек Булгаков.

Им достойную конкуренцию составили мангистауские поэты. Так, по итогам соревнований Абай Жолмаганбетов занял первое призовое место, а Аргынбек Калбаев привез домой награду бронзового отлива. Они получили финансовое вознаграждение в размере 750 000 и 400 000 тенге соответственно.

Мангистауские поэты стали победителями состязаний айтыс акынов «Жаса Қазақстан»



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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