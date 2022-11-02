Аким Жанаозена встретился с айтыскерами

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

- Сегодняшнее поколение всегда заботится о благополучном развитии импровизаторского искусства. Айтыс, наполненный прекрасными словами, конструктивной мыслью поднимает дух страны, призывает к единству на пути к великим идеалам. Желаю вам удачи в состязаниях!, - сказал Айбек Косуакулы.



На встрече присутствовали лауреат Государственной премии «Дарын», поэт Светкали Нуржан, актер, режиссер, народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, композитор, певец, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев.



- Мы искренне радуемся тому, что мы находимся на этой святой земле. Надо воспитывать и уважать своих поэтов. Отдельная благодарность за ваше гостеприимство, - сказал Алтынбек Петразбаев.



Во встрече с акимом приняли участие айтыскеры из разных регионов. Среди них: Толеген Жаманов из Карагандинской области, Канат Мырзахан из Жамбылской области, Шугайып Сезимхан из Алматинской области, Шалкарбай Избасаров из Атырауской области, Жанибек Бейбитов из Актюбинской области, Аргынбек Калбаев и Абай Жолмагамбетов из Мангистауской области.

Аргынбек Калбаев выразил признательность акиму города Айбеку Косуакулы, который был инициатором проведения айтыса.



- Давно задумывались об организации этого айтыса. Искренне радуюсь мероприятию такого уровня, которое проходит при вашей поддержке. Удачи поэтам из регионов!,- сказал айтыскер.



Акыны также выразили свои слова благодарности и пожелали успехов в состязаниях.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.