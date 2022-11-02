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Опубликовано: Сегодня, 16:24

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Аким Жанаозена встретился с айтыскерами

Аким города Жанаозен Айбек Косуакулы встретился с судьями и участниками республиканского айтыса акынов «Жүректен атқан жыр бұлақ», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Сегодняшнее поколение всегда заботится о благополучном развитии импровизаторского искусства. Айтыс, наполненный прекрасными словами, конструктивной мыслью поднимает дух страны, призывает к единству на пути к великим идеалам. Желаю вам удачи в состязаниях!, - сказал Айбек Косуакулы.

На встрече присутствовали лауреат Государственной премии «Дарын», поэт Светкали Нуржан, актер, режиссер, народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, композитор, певец, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев.

- Мы искренне радуемся тому, что мы находимся на этой святой земле. Надо воспитывать и уважать своих поэтов. Отдельная благодарность за ваше гостеприимство, - сказал Алтынбек Петразбаев.

Во встрече с акимом приняли участие айтыскеры из разных регионов. Среди них: Толеген Жаманов из Карагандинской области, Канат Мырзахан из Жамбылской области, Шугайып Сезимхан из Алматинской области, Шалкарбай Избасаров из Атырауской области, Жанибек Бейбитов из Актюбинской области, Аргынбек Калбаев и Абай Жолмагамбетов из Мангистауской области.
Аргынбек Калбаев выразил признательность акиму города Айбеку Косуакулы, который был инициатором проведения айтыса.

- Давно задумывались об организации этого айтыса. Искренне радуюсь мероприятию такого уровня, которое проходит при вашей поддержке. Удачи поэтам из регионов!,- сказал айтыскер.

Акыны также выразили свои слова благодарности и пожелали успехов в состязаниях.



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