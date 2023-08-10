В Актау прошел республиканский айтыс акынов

В айтысе, организованном в рамках празднования 50-летия Мангистауской области и 60-летия города Актау, приняли участие Айбек Ережепов из Алматы, Нурлан Есенкулов из Шымкента, Мейрбек Султанхан из Кызылорды, Асем Ережекызы из Абайской области, Айбек Калиев из Аркалыка, Нурболат Нугманов из Атырау, Мурадым Мирланов из Уральска, Канат Мырзахан из Тараза и Максат Аканов из Улытауской области.



А честь нашего региона защищали пять конкурсантов: Зейнетулла Косымбаев, Бейбит Байжигитов, Ербол Жумахан, Алшын Суйемов и Жолдас Куаныш. Участников айтыса приветствовал аким города Актау Ербол Избергенов.



- В этом году исполняется 50 лет Мангистауской области и 60 лет городу Актау. Сегодняшний республиканский айтыс акынов «Маңғыстау - киелі түбегім, Ақтау - менің жүрегім» посвящен этому двойному юбилею. Казахское национальное искусство слова не утрачивает своей ценности в любое время. Айтыс - это двигатель общественного сознания, искусство, определяющее талант поэтов-импровизаторов, - сказал Ербол Избергенов.



Айтыс состоял из двух этапов. Во второй круг были отобраны 8 участников. Друг с другом состязались Мейрбек Султанхан и Зейнетулла Косымбаев, Айбек Ережепов и Айбек Калиев, Асем Ережекызы и Максат Аканов, Мурадым Мирланов и Ербол Жумахан.



По решению жюри Гран-при завоевал представитель Кызылорды Мейрбек Султанхан, ему вручена денежная премия в размере 2 000 000 тенге.



Призовое I место занял наш земляк Зейнетулла Косымбаев, он получил денежный приз в размере 1 000 000 тенге. А Ербол Жумахан и Максат Аканов поделили ІІ место и получили премию в размере 650 000 тенге каждый.



Призовое III место и денежный приз в размере 500 000 тенге получили Айбек Калиев и Айбек Ережепов из Алматы. Асем Ережекызы и Мурадым Мирланов выиграли специальный приз и получили денежный приз в размере 350 000 тенге.



Поощрительные денежные премии в размере 300 000 тенге получили Нурлан Есенкулов, Нурболат Нугманов, Канат Мырзахан, Бейбит Байжигитов, Алшын Суйемов и Жолдас Куаныш.



Мероприятие прошло при поддержке акимата города Актау.