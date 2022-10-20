Аким города Жанаозена принял жителей

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

К городскому главе обратились около 40 горожан. Ими были подняты вопросы очерёдности на жильё, трудоустройства, порядка получения участков земли, получения бесплатного лечения по состоянию здоровья ребёнка.



Аким города отметил, что каждый вопрос необходимо тщательно рассмотреть и проработать в рамках закона. В приёме также приняли участие заместители акима города и руководители учреждений.



- Я понимаю вашу ситуацию. Озвученные просьбы не останутся без внимания. Рассмотрим пути решения. Но каждый человек по очереди получает квартиру по закону, - сказал Айбек Косуакулы.



По итогам приёма аким города дал поручения руководителям ответственных отраслей по озвученным вопросам.

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