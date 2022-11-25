Аким Жанаозена встретился с жителями села Кызылсай

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Аким города ответил на вопросы жителей, выслушал их предложения. В ходе встречи были затронуты такие вопросы, как отлов собак, выделение земельных участков, безработица, асфальтирование улиц и установка детских игровых площадок.



После встречи вместе с активистами села аким ознакомился с работой Кызылсайской сельской врачебной амбулатории, посетил ряд объектов строительства.



В дальнейшем, как было сказано в ходе встречи, по всем обращениям и предложениям, озвученными жителями, будут проводиться работы соответствующими органами.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.