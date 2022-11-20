Влюбленный в жизнь избиратель

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Айдынбек Муратов, проживающий в селе Курык Каракиянского района, явился на 145 избирательных участок на инвалидной коляске.



Невзирая на ограниченные возможности, Айдынбек всегда принимает активное участие в важных мероприятиях страны.



У молодого человека 1991 года рождения сегодня 5 детей. Он мечтает об их светлом будущем. Председатель избирательного участка поблагодарил за активную жизнь Айдынбека и подарил ему книгу Абиша Кекильбаев

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.