Участковые избирательные комиссии Мангистау завершают подготовку к президентским выборам

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистаской области.

Всего в регионе функционирует 8 территориальных избирательных и 243 участковых избирательных комиссии. Из них 83 избирательных участка расположены в областном центре.



В составе избирательных комиссий всего задействованы 1 765 человек. Количество избирателей в области составляет 411 103 человека.



На избирательных участках для людей с ограниченными возможностями, желающих проголосовать на президентских выборах, подготовлены специальные кабины, оснащенные необходимыми принадлежностями.



Есть несколько вариантов как можно узнать адрес своего избирательного участка.



Во-первых, избирательные участки можно узнать через информационный сервис «Поиск избирательного участка по ИИН», а также по короткому номеру call-центра «109», поступившему через смс-рассылку операторами связи.



Во-вторых, вы можете узнать эту информацию в участковой избирательной комиссии, сообщив свой адрес места жительства. В-третьих, также можно узнать в приложениях Kaspi.kz и Halyk.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.