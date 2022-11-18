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Опубликовано: Сегодня, 13:19

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Участковые избирательные комиссии Мангистау завершают подготовку к президентским выборам

В регионе Мангистауская областная избирательная комиссия полностью контролирует процесс подготовки к выборам избирательных участков. Все избирательные участки обеспечены необходимыми материалами, а также оборудованы для людей с ограниченными возможностями, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистаской области.
Всего в регионе функционирует 8 территориальных избирательных и 243 участковых избирательных комиссии. Из них 83 избирательных участка расположены в областном центре.

В составе избирательных комиссий всего задействованы 1 765 человек. Количество избирателей в области составляет 411 103 человека.

На избирательных участках для людей с ограниченными возможностями, желающих проголосовать на президентских выборах, подготовлены специальные кабины, оснащенные необходимыми принадлежностями.

Есть несколько вариантов как можно узнать адрес своего избирательного участка.

Во-первых, избирательные участки можно узнать через информационный сервис «Поиск избирательного участка по ИИН», а также по короткому номеру call-центра «109», поступившему через смс-рассылку операторами связи.

Во-вторых, вы можете узнать эту информацию в участковой избирательной комиссии, сообщив свой адрес места жительства. В-третьих, также можно узнать в приложениях Kaspi.kz и Halyk.



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