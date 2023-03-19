Почетный гражданин Каракиянского района проголосовал на вновь открывшемся избирательном участке

- Сегодня особый день, совпавший с приходом Наурыз мейрамы. Хочу пожелать удачи всем участникам политической кампании, кандидатам, которые будут служить на благо страны. Мы с супругой не могли остаться в стороне от проводимой в Казахстане политической кампании и пришли проголосовать на вновь открывшийся избирательный участок, - сказал он.От имени избирательного участка почетному гражданину вручили книгу Абиша Кекилбаева.