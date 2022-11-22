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Опубликовано: Сегодня, 15:12

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В Актау состоялось очередное расширенное заседание коллегии по вопросам образования

В Актау 21 ноября состоялось очередное расширенное заседание коллегии, на котором были рассмотрены актуальные вопросы сферы образования, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В заседании коллегии наряду с членами коллегии приняли участие руководители районных, городских отделов образования и учебно-методических центров, областных школ и центров, специальных организаций образования.

В ходе заседания коллегии были рассмотрены вопросы об организации работы служб медиации в школах области, о деятельности попечительских советов в организациях образования, а также о работе по военно-патриотическому воспитанию в организациях образования.

По обсуждаемым вопросам повестки дня членами коллегии внесены предложения, даны протокольные поручения.



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