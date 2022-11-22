В Актау состоялось очередное расширенное заседание коллегии по вопросам образования

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

В заседании коллегии наряду с членами коллегии приняли участие руководители районных, городских отделов образования и учебно-методических центров, областных школ и центров, специальных организаций образования.



В ходе заседания коллегии были рассмотрены вопросы об организации работы служб медиации в школах области, о деятельности попечительских советов в организациях образования, а также о работе по военно-патриотическому воспитанию в организациях образования.



По обсуждаемым вопросам повестки дня членами коллегии внесены предложения, даны протокольные поручения.

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