В Актау состоялось очередное расширенное заседание коллегии по вопросам образования

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В заседании коллегии наряду с членами коллегии приняли участие руководители районных, городских отделов образования и учебно-методических центров, областных школ и центров, специальных организаций образования.
В ходе заседания коллегии были рассмотрены вопросы об организации работы служб медиации в школах области, о деятельности попечительских советов в организациях образования, а также о работе по военно-патриотическому воспитанию в организациях образования.
По обсуждаемым вопросам повестки дня членами коллегии внесены предложения, даны протокольные поручения.
В ходе заседания коллегии были рассмотрены вопросы об организации работы служб медиации в школах области, о деятельности попечительских советов в организациях образования, а также о работе по военно-патриотическому воспитанию в организациях образования.
По обсуждаемым вопросам повестки дня членами коллегии внесены предложения, даны протокольные поручения.
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