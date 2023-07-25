Вопросы обеспечения безопасности детей в организациях образования обсудили на межведомственной комиссии в Мангистау

По словам заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области Кандарбека Бахтыгереева, некоторые школы в регионе не соответствуют стандартам видеонаблюдения.



В частности, в некоторых объектах образования есть «слепые» зоны, а для камер видеонаблюдения нет источников бесперебойного питания.



Решением этой проблемы может стать модернизация или замена устаревших камер видеонаблюдения в школах.



- Вопросы безопасности объектов образования и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних находятся в числе приоритетных для представителей правоохранительных органов. Нам необходимо объединить усилия для того, чтобы создать комфортные условия для школьников, - отметил Кандарбек Бахтыгереев.



Аким области подчеркнул важность обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях и отметил необходимость финансирования для оснащения школ системами контроля и управления доступом, турникетами, а также тревожными кнопками.



- Мы продолжим работу по усилению мер обеспечения безопасности детей в учебных заведениях. Во всех организациях образования камеры видеонаблюдения должны быть подключены к центрам оперативного управления. Месяц назад в Актау произошла трагедия, когда в выходной день подростки зашли на территорию строящегося спортивного поля школы, и на одного юношу упали футбольные ворота. Поручаю ответственным управлениям усилить контроль за организациями образования и местами досуга детей. Что касается частных детских садов, то в объектах дошкольного образования, независимо от формы собственности, камеры видеонаблюдения должны работать исправно. Помимо этого, я поручаю продолжить работу по их подключению к центру оперативного управления, - сказал Нурлан Ногаев.



По данным управления образования Мангистау, для установки турникетов в 38 школах (22 школы в Мангистау, 16 школ в Мунайлинском районе) в бюджете предусмотрено порядка 389 млн тенге.



Также направлена заявка на финансирование в размере 183 млн тенге на установку турникетов в двух колледжах и девяти школах, а также 61 детском саду.