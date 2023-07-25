Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Июля
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.24 KZT
  • €1 = 493.37 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 8

Вопросы обеспечения безопасности детей в организациях образования обсудили на межведомственной комиссии в Мангистау

Под председательством главы региона Нурлана Ногаева состоялось заседание по вопросам безопасности учащихся в школах региона. Во встрече приняли участие представители правоохранительных органов, отделов образования городов и районов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области Кандарбека Бахтыгереева, некоторые школы в регионе не соответствуют стандартам видеонаблюдения.

В частности, в некоторых объектах образования есть «слепые» зоны, а для камер видеонаблюдения нет источников бесперебойного питания.

Решением этой проблемы может стать модернизация или замена устаревших камер видеонаблюдения в школах.

- Вопросы безопасности объектов образования и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних находятся в числе приоритетных для представителей правоохранительных органов. Нам необходимо объединить усилия для того, чтобы создать комфортные условия для школьников, - отметил Кандарбек Бахтыгереев.

Аким области подчеркнул важность обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях и отметил необходимость финансирования для оснащения школ системами контроля и управления доступом, турникетами, а также тревожными кнопками.

- Мы продолжим работу по усилению мер обеспечения безопасности детей в учебных заведениях. Во всех организациях образования камеры видеонаблюдения должны быть подключены к центрам оперативного управления. Месяц назад в Актау произошла трагедия, когда в выходной день подростки зашли на территорию строящегося спортивного поля школы, и на одного юношу упали футбольные ворота. Поручаю ответственным управлениям усилить контроль за организациями образования и местами досуга детей. Что касается частных детских садов, то в объектах дошкольного образования, независимо от формы собственности, камеры видеонаблюдения должны работать исправно. Помимо этого, я поручаю продолжить работу по их подключению к центру оперативного управления, - сказал Нурлан Ногаев.

По данным управления образования Мангистау, для установки турникетов в 38 школах (22 школы в Мангистау, 16 школ в Мунайлинском районе) в бюджете предусмотрено порядка 389 млн тенге.

Также направлена заявка на финансирование в размере 183 млн тенге на установку турникетов в двух колледжах и девяти школах, а также 61 детском саду.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика