В Актау обсудили вопрос увеличения налогооблагаемой базы местного бюджета

Заседание состоялось с участием работников департамента государственных доходов Мангистауской области, департамента экологии Мангистауской области, департамента полиции Мангистауской области и акиматов городов и районов по вопросу увеличения налогооблагаемой базы местного бюджета.



В ходе совещания между акиматом Мангистауской области и лепартаментом государственных доходов Мангистауской области был утверждён «План мероприятий по изысканию дополнительных резервов пополнения доходной части бюджета Мангистауской области на 2023 год».



Утверждённый план доходной части местного бюджета на 2023 год составляет 183,8 млрд тенге, в том числе 174,3 млрд тенге, или 94,8 процентов налоговые поступления.



В целях увеличения налогооблагаемой базы местного бюджета до конца года заместитель акима области Руслан Бектемир отметил, что в соответствии с данным планом мероприятий акиматам городов и районов необходимо создать штаб, рабочей группой определить плановые показатели по регистрации сервисных компаний из других регионов в местных органах доходов, провести визуальную хронометражную проверку объектов рынка, выявить бездействующие субъекты малого и среднего бизнеса, не уплачивающие индивидуальный подоходный налог и социальный налог, по другим мероприятиям ответственным органам даны поручения по своевременному и качественному выполнению работ.



Также в целях увеличения доходной части местного бюджета департаментом государственных доходов Мангистауской области будет организована необходимая работа по решению возникших вопросов совместно с местными исполнительными органами в реализации мер, направленных на расширение налоговой базы.