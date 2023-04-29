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Опубликовано: Сегодня, 19:10

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В Бейнеу отметили День единства

В Бейнеуском районе в общеобразовательной школе имени Абая прошло праздничное мероприятие, посвящённое дружбе и миру народов, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии, которое состоялось 27 апреля, были задействованы все объединения и коллектив школы. Цель культурного мероприятия - призвать представителей разных национальностей к сотрудничеству, дружбе, любви и защите Родины, а также показать передовую культуру народов, живущих в нашей стране, как пример для молодёжи.

Мероприятие прошло как единое театрализованное представление. Все гости сели на специально оборудованный поезд «Достык» по маршруту Астана-Актау». После того, как поезд остановился в Бейнеу, жители приветствовали пассажиров обрядом шашу, песнями и угощениями.

После дастархана гостям представили культурную программу, состоящую из традиций разных народов. В каждой юрте их угощали национальными блюдами.
В завершении прозвучала песня единства, в небо были выпущены праздничные шары и голуби.

Затем, когда было сообщено время отправления поезда, пассажиры сели в поезд.

- Я считаю, что такие мероприятия имеют большое значение для укрепления сплочённости и солидарности различных диаспор нашей страны. Коллектив средней школы им.Абая, прославивший дружбу народов и организовавший замечательное мероприятие в преддверии праздника, ещё раз продемонстрировал сплочённость и единство, - сказал руководитель отдела образования Бейнеуского района Шокан Жаулиев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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