В Бейнеу отметили День единства

В мероприятии, которое состоялось 27 апреля, были задействованы все объединения и коллектив школы. Цель культурного мероприятия - призвать представителей разных национальностей к сотрудничеству, дружбе, любви и защите Родины, а также показать передовую культуру народов, живущих в нашей стране, как пример для молодёжи.



Мероприятие прошло как единое театрализованное представление. Все гости сели на специально оборудованный поезд «Достык» по маршруту Астана-Актау». После того, как поезд остановился в Бейнеу, жители приветствовали пассажиров обрядом шашу, песнями и угощениями.



После дастархана гостям представили культурную программу, состоящую из традиций разных народов. В каждой юрте их угощали национальными блюдами.

В завершении прозвучала песня единства, в небо были выпущены праздничные шары и голуби.



Затем, когда было сообщено время отправления поезда, пассажиры сели в поезд.



- Я считаю, что такие мероприятия имеют большое значение для укрепления сплочённости и солидарности различных диаспор нашей страны. Коллектив средней школы им.Абая, прославивший дружбу народов и организовавший замечательное мероприятие в преддверии праздника, ещё раз продемонстрировал сплочённость и единство, - сказал руководитель отдела образования Бейнеуского района Шокан Жаулиев.