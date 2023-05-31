В Бейнеу прошёл спортивный конкурс

В мероприятии приняли участие руководитель районного отдела образования Шокан Жаулиев, руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев, специально приглашённые гости и директора школ.



В конкурсе состязались 80 учащихся из 16 организаций образования. Спортивная эстафета состояла из пяти этапов: командной игры «Кто быстрее», прыжков на одной ноге, эстафете с теннисной ракеткой и мячом, прыжков на скакалках и в мешках.

По итогам соревнований команды-победители и призёры, а также все участники были награждены призами. Учащиеся и их руководители, участвовавшие в конкурсе, были приглашены на праздничный обед.



- Цель мероприятия - подарить нашим малышам праздничное настроение в честь Дня защиты детей, воспитывать у них интерес к спорту, желание вести здоровый образ жизни, научить их укреплять дружеские отношения, быть организованными, терпимыми друг к другу. Данный конкурс проводится в рамках республиканской акции «Балалардың игілігі үшін», приуроченной к Международному дню защиты детей – 1 июня. Спонсором мероприятия выступили предприниматели нашего района. Именно благодаря ответственности и интересу бизнесменов к жизни детей, проходит такое доброе мероприятие. Благодарю всех, кто способствовал проведению конкурса, - сказал Шокан Жаулиев, руководитель районного отдела образования.