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Опубликовано: Сегодня, 18:26

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Мероприятие в честь Дня Государственных символов состоялось в Бейнеу

В Бейнеуском лицее прошло мероприятие «Мемлекеттік рәміздер - ел мәртебесі», посвящённое 4 июня - Дню Государственных символов Республики Казахстан, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии приняли участие руководитель районного отдела образования Шокан Жаулиев, руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев, специально приглашенные гости и директора школ.

Мероприятие началось с постановки беседы деда и внука. Зерек задаёт дедушке вопросы из истории казахского народа, интересуется историей происхождения государственных символов. Дед, в свою очередь, рассказал о том, как казахский народ создавал самостоятельное ханство, поведал о ханах Керее и Жанибеке, начав от истоков до декабрьских событий, когда страна обрела свою независимость.

Участники встречи, таким образом, проникли в глубь истории и услышали о том, что пережил казахский народ. Выступление школьников было выполнено с большим мастерством и заслужило признательность зрителей.

Была также представлена информация об авторах государственных символов Казахстана, их значение. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным учащимися Бейнеуского лицея.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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