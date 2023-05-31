Мероприятие в честь Дня Государственных символов состоялось в Бейнеу

В мероприятии приняли участие руководитель районного отдела образования Шокан Жаулиев, руководитель районного отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Жандос Салиев, специально приглашенные гости и директора школ.



Мероприятие началось с постановки беседы деда и внука. Зерек задаёт дедушке вопросы из истории казахского народа, интересуется историей происхождения государственных символов. Дед, в свою очередь, рассказал о том, как казахский народ создавал самостоятельное ханство, поведал о ханах Керее и Жанибеке, начав от истоков до декабрьских событий, когда страна обрела свою независимость.



Участники встречи, таким образом, проникли в глубь истории и услышали о том, что пережил казахский народ. Выступление школьников было выполнено с большим мастерством и заслужило признательность зрителей.



Была также представлена информация об авторах государственных символов Казахстана, их значение. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным учащимися Бейнеуского лицея.