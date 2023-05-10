Военные в Актау поздравили ветерана войны с праздником Великой Победы

В ходе встречи ветеран войны поделился своими воспоминаниями с начала войны до Дня Победы. Показал фотографии, подробно остановившись на истории каждой из них.



Ветеран поздравил военнослужащих с праздником и пожелал им успехов в дальнейшей службе.



- Прошло 78 лет со дня окончания самой страшной кровопролитной войны в истории человечества. День Победы - это день, который дорог для всех нас. Жестокая война нанесла неизгладимую рану сердцу человечества. Все, кто был в тылу, от мала до велика, помогали нашим солдатам приближать победу своим неустанным трудом. Желаем вам крепкого здоровья, пусть в нашей стране всегда будет мир, - сказал заместитель командира воинской части по воспитательной и идеологической работе подполковник Кайрат Орынбеков.



В завершение встречи военные вручили ветерану войны благодарственное письмо и подарки.