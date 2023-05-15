Каратисты из Мунайлы завоевали весь комплект медалей

В турнире приняли участие 406 спортсменов из России, Кыргызстана, Астаны, Шымкента, Уральской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Семипалатинской, Актюбинской, Мангистауской, Кокшетауской, Акмолинской, Кызылординской областей.В соревнованиях приняли участие и семь спортсменов из детско-юношеской спортивной школы сельского округа Даулет Мунайлинского района. Пять из них заняли призовые места.По итогам соревнований, чемпионом стал Муслим Еркин, выступавший в весе 35 кг. В категории 40 кг Батыр Адиль и в весе 50 кг Ринат Даулыбаев завоевали «серебро». Руслан Еркин и Азат Ягмур, которые состязались в весе от 52 до 61 кг, заняли третье место.- Выиграть было непросто. И всё-таки я приложил все силы для победы и одолел соперников. Несомненно, турнир запомнился как один из самых важных в моей спортивной карьере. Я получил большой опыт. В предстоящих соревнованиях буду прилагать все усилия для победы. Спасибо всем, кто верил в меня, спасибо моим тренерам, которые готовили меня к боям, - сказал победитель Еркин Муслим.