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Опубликовано: Вчера, 19:20

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Каратисты из Мунайлы завоевали весь комплект медалей

Спортсмены из Мунайлинского района вернулись из Уральска с медалями с VIII международного турнира по карате WTF «Akzhayk open», посвящённого памяти  Маншук Маметовой, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
В турнире приняли участие 406 спортсменов из России, Кыргызстана, Астаны, Шымкента, Уральской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Семипалатинской, Актюбинской, Мангистауской, Кокшетауской, Акмолинской, Кызылординской областей.

В соревнованиях приняли участие и семь спортсменов из детско-юношеской спортивной школы сельского округа Даулет Мунайлинского района. Пять из них заняли призовые места.

Каратисты из Мунайлы завоевали весь комплект медалей


По итогам соревнований, чемпионом стал Муслим Еркин, выступавший в весе 35 кг. В категории 40 кг Батыр Адиль и в весе  50 кг Ринат Даулыбаев завоевали «серебро». Руслан Еркин и Азат Ягмур, которые состязались в весе от 52 до 61 кг, заняли третье место.

- Выиграть было непросто. И всё-таки я приложил все силы для победы и одолел соперников. Несомненно, турнир запомнился как один из самых важных в моей спортивной карьере. Я получил большой опыт. В предстоящих соревнованиях буду прилагать все усилия для победы. Спасибо всем, кто верил в меня, спасибо моим тренерам, которые готовили меня к боям, - сказал победитель Еркин Муслим.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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