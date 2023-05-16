В Бейнеу прошёл семейный конкурс «Толагай»

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В данном конкурсе приняли участие четыре семейные команды: «Болашак», «Сункар», «Қыран» и «Салем», которые соревновались в смекалке и сообразительности.В результате команда «Болашак» семьи Жолышовых получила специальный утешительный приз, команда «Салем» из семьи Балшикбаевых заняла третье место, команда «Кыран» семьи Алтыбаевых стала второй. Победителем конкурса названа команда «Сункар» семьи Кайрановых.Призерам и победителям были вручены специальные дипломы, медали и призы.- В целях популяризации семейных ценностей и формирования здорового образа жизни мы организовали такой конкурс. Здоровый человек имеет бодрый взгляд на всё, что его окружает. Известно, что такие люди и образцовые семьи являются движущей силой общества. Поэтому очень важно больше организовывать подобные мероприятия. В независимой стране каждая семья заслуживает счастливой жизни, - сказал Саламат Гайыпбаев, директор Молодёжного ресурсного центра Бейнеуского района.