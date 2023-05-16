В Бейнеу прошёл семейный конкурс «Толагай»

Фото Центра общественных коммуникаций
В данном конкурсе приняли участие четыре семейные команды: «Болашак», «Сункар», «Қыран» и «Салем», которые соревновались в смекалке и сообразительности.
В результате команда «Болашак» семьи Жолышовых получила специальный утешительный приз, команда «Салем» из семьи Балшикбаевых заняла третье место, команда «Кыран» семьи Алтыбаевых стала второй. Победителем конкурса названа команда «Сункар» семьи Кайрановых.
Призерам и победителям были вручены специальные дипломы, медали и призы.
- В целях популяризации семейных ценностей и формирования здорового образа жизни мы организовали такой конкурс. Здоровый человек имеет бодрый взгляд на всё, что его окружает. Известно, что такие люди и образцовые семьи являются движущей силой общества. Поэтому очень важно больше организовывать подобные мероприятия. В независимой стране каждая семья заслуживает счастливой жизни, - сказал Саламат Гайыпбаев, директор Молодёжного ресурсного центра Бейнеуского района.
В результате команда «Болашак» семьи Жолышовых получила специальный утешительный приз, команда «Салем» из семьи Балшикбаевых заняла третье место, команда «Кыран» семьи Алтыбаевых стала второй. Победителем конкурса названа команда «Сункар» семьи Кайрановых.
Призерам и победителям были вручены специальные дипломы, медали и призы.
- В целях популяризации семейных ценностей и формирования здорового образа жизни мы организовали такой конкурс. Здоровый человек имеет бодрый взгляд на всё, что его окружает. Известно, что такие люди и образцовые семьи являются движущей силой общества. Поэтому очень важно больше организовывать подобные мероприятия. В независимой стране каждая семья заслуживает счастливой жизни, - сказал Саламат Гайыпбаев, директор Молодёжного ресурсного центра Бейнеуского района.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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