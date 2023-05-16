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Опубликовано: Сегодня, 16:21

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В Бейнеу прошёл семейный конкурс «Толагай»

В Бейнеуском районе в честь Дня семьи прошёл семейный конкурс «Толагай», организованный районным молодёжным ресурсным центром, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
В данном конкурсе приняли участие четыре семейные команды: «Болашак», «Сункар», «Қыран» и «Салем», которые соревновались в смекалке и сообразительности.

В результате команда «Болашак» семьи Жолышовых получила специальный утешительный приз, команда «Салем» из семьи Балшикбаевых заняла третье место, команда «Кыран» семьи Алтыбаевых стала второй. Победителем конкурса названа команда «Сункар» семьи Кайрановых.

Призерам и победителям были вручены специальные дипломы, медали и призы.

- В целях популяризации семейных ценностей и формирования здорового образа жизни мы организовали такой конкурс. Здоровый человек имеет бодрый взгляд на всё, что его окружает. Известно, что такие люди и образцовые семьи являются движущей силой общества. Поэтому очень важно больше организовывать подобные мероприятия. В независимой стране каждая семья заслуживает счастливой жизни, - сказал Саламат Гайыпбаев, директор Молодёжного ресурсного центра Бейнеуского района.




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В Бейнеу прошел семейный конкурс «Толагай»


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