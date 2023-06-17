В Мангистау отметили День медицинского работника

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, врачи, ветераны медицины, неправительственные организации.



На сегодняшний день медицинские услуги населению по области оказывают 2009 врачей, 5636 медсестер. В целях решения проблемы дефицита кадров руководители Мангистауского областного управления здравоохранения и медицинских организаций посетили медицинские университеты в Алматы, Актобе, Шымкенте и провели разъяснительную работу по приглашению выпускников в регион. Таким образом планируется уменьшить дефицит кадров на 17-20%. С 1 января 2023 года по поручению главы государства в рамках повышения статуса врача увеличена заработная плата врачей в среднем на 30% и заработная плата среднего медицинского персонала на 20%. В Мангистауской области повысили заработную плату более 6,2 тыс. медицинских работников.



Нурлан Ногаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.



- От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Врач - это самая гуманная, самая благородная профессия на земле! В этот знаменательный день хочу выразить благодарность и признательность специалистам, ответственным за здравоохранение, всем врачам и медсестрам, а также техническому персоналу. Люди в белых халатах, защищающие здоровье народа, рискуя собственной жизнью, заслуживают самого глубокого уважения и почитания. Во исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева нами проводится обеспечение материально техническим оборудованием, препаратами, необходимыми средствами, и это работа будет продолжена. Потому что основной приоритет - это здоровье и жизни наших граждан. В регионе из года в год складывается устойчивая положительная динамика по снижению показателей социально значимых заболеваний. При этом ежегодно обновляется материально-техническая база объектов здравоохранения. За счет областного бюджета на данное направление предусмотрены финансы, приобретено 352 единицы медицинской техники. Из них 12 экземпляров сложной медицинской техники, в настоящее время ведутся работы по ее установке.



Уважаемые медицинские работники, в этот знаменательный день еще раз поздравляю вас всех с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, семейного счастья и благополучия! - сказал глава региона Нурлан Ногаев.



В рамках Дня медицинского работника медицинские сотрудники были награждены нагрудными знаками «Еңбек Ардагері», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» от министра здравоохранения РК, а также грамотами «Құрмет» и благодарственными письмами от имени акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и областного маслихата.



Стоит отметить, что в прошлом году естественный прирост населения в регионе увеличился. Также за 5 месяцев 2023 года родились более 8 тысяч детей, показатель рождаемости остается самым высоким в республике. В рамках «Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы» в Мунайлинском районе ведется строительство новой центральной районной больницы на 150 коек. Дефицит кадров является одной из актуальных проблем в сфере медицины.



В прошлом году трудоустроено 107 врачей. В сельскую местность направлен 21 молодой специалист. Они были обеспечены жильем, и им выплачены подъемные. Кроме того, продолжается внедрение новейших передовых технологий, применяемых врачами областной больницы в своей практике. Они получили полную возможность без проблем проводить как особо сложные, так и тяжелые операции.



Для организации ежегодного повышения квалификации врачей за рубежом, для проведения выездных мастер-классов и обмена опытом с зарубежными специалистами из местного бюджета выделены 100 млн тг. Также приоритетом является приобретение нового оборудования для больниц и поликлиник. В этом году оснащенность медучреждений специальным оборудованием составляет 93%. Работа в этом направлении продолжается.



Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором выступили местные артисты.