В Мангистау торжественно отметили День спасателя

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В мероприятии приняли участие сотрудники ДЧС, родственники погибших при исполнении служебного долга, ветераны-спасатели.



Глава региона Нурлан Ногаев отметил важность и значимость празднования Дня спасателя.



- Уважаемые сотрудники экстренных служб! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя Республики Казахстан! С гордостью можно сказать о важности и значимости того, что спасатели областного департамента по чрезвычайным ситуациям делают каждый день, каждый час. Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду граждане могут спать спокойно. Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева два года назад в Казахстане было реорганизовано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Это ещё одно свидетельство того, что данная отрасль является очень ценной и необходимой. Желаю вам стойкости в вашей службе стране. Ещё раз благодарю вас за самоотверженный труд, обеспечивающий безопасность населения, - сказал Нурлан Ногаев.



В ходе мероприятия спасатели были награждены благодарственными письмами от имени главы региона Нурлана Ногаева.



Стоит отметить, что в 2022 году сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области на аварийно-спасательных работах спасли более 70 человек.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.