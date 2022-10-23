«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Октября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.93 KZT
  • €1 = 466.31 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 133

В Мангистау состоялось торжественное мероприятие «Мәңгілік жаса, қыран елім-Қазақстаным!", посвящённое Дню Республики

В Мангистау с участием акима области Нурлана Ногаева торжественно отметили День Республики, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Поздравляя жителей региона с этим знаменательным праздником, глава региона отметил важность этого дня в истории страны.

- Сердечно поздравляю всех с праздником – Днем Республики. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева этот день вошёл в перечень национальных праздников и будет вписан золотыми буквами на страницах истории. 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете Казахстана, провозглашены политико-правовые основы независимого государства. Именно поэтому этот день считается особенным. В своём послании глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общество в стране, проводя позитивную политику, должно создавать единство и сотрудничество, получать лучшие мировые достижения. Сегодня, в соответствии с поручением президента, в регионе реализуются положительные результаты во всех сферах. Это общий плод всех ваших трудов. В этот праздничный день желаю всем вам счастья, мира, добра и благоденствия, достижений в труде и новых свершений на благо независимого Казахстана! Пусть благополучие и уверенность в завтрашнем дне царят в каждой семье, а стремление к новым достижениям приведёт нас к большим успехам, - сказал Нурлан Ногаев.

В ходе мероприятие ряд граждан за активное участие в государственной и общественной, социальной работе были награждены государственными наградами ІІ степени «Айбын», «Шапағат», “«Құрмет», «Парасат», «Еңбек ері» и др.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием местных исполнителей.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика