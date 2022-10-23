В Мангистау состоялось торжественное мероприятие «Мәңгілік жаса, қыран елім-Қазақстаным!", посвящённое Дню Республики

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Поздравляя жителей региона с этим знаменательным праздником, глава региона отметил важность этого дня в истории страны.



- Сердечно поздравляю всех с праздником – Днем Республики. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева этот день вошёл в перечень национальных праздников и будет вписан золотыми буквами на страницах истории. 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете Казахстана, провозглашены политико-правовые основы независимого государства. Именно поэтому этот день считается особенным. В своём послании глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что общество в стране, проводя позитивную политику, должно создавать единство и сотрудничество, получать лучшие мировые достижения. Сегодня, в соответствии с поручением президента, в регионе реализуются положительные результаты во всех сферах. Это общий плод всех ваших трудов. В этот праздничный день желаю всем вам счастья, мира, добра и благоденствия, достижений в труде и новых свершений на благо независимого Казахстана! Пусть благополучие и уверенность в завтрашнем дне царят в каждой семье, а стремление к новым достижениям приведёт нас к большим успехам, - сказал Нурлан Ногаев.



В ходе мероприятие ряд граждан за активное участие в государственной и общественной, социальной работе были награждены государственными наградами ІІ степени «Айбын», «Шапағат», “«Құрмет», «Парасат», «Еңбек ері» и др.



Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием местных исполнителей.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.