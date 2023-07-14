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Опубликовано: Сегодня, 11:27

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На набережной Актау отпраздновали годовщину образования морских пограничных подразделений и органов нацбезопасности

Мероприятие, посвященное 30-летию образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31-й годовщины образования органов национальной безопасности Республики Казахстан, состоялось возле «Амфитеатра» в 15 микрорайоне Актау, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В мероприятии приняли участие: руководство области, представители силовых структур и ветераны отрасли. Для жителей и гостей города организовали показ военной техники и вооружения пограничной службы.

В сопровождении звена вертолетов МИ-8 авиации вдоль берега города парадным строем прошли пограничные сторожевые корабли Департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области.

Военнослужащие Департамента провели показ техники и вооружения, бойцы спецподразделений продемонстрировали приемы рукопашного боя, а группа кинологов показала задержание условного нарушителя границы с помощью служебных собак.

Также в рамках празднования ряд сотрудников награждены благодарственными письмами от имени акима области Нурлана Ногаева. Начальник Департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области полковник Санат Жуманов наградил наиболее отличившихся сотрудников государственными и ведомственными наградами.

Глава региона Нурлан Ногаев поздравил ветеранов, офицеров и сотрудников органов КНБ и отметил их вклад в укрепление государственности Казахстана. Аким области отметил значимость пограничной службы РК, поблагодарил военнослужащих, а также их семьи за службу Родине, зачастую в непростых условиях, и отметил, что на праздновании присутствовали представители Уральского судоремонтного завода «Зенит», на котором были построены 30 кораблей, которые на сегодняшний день защищают морские границы страны.

- Поздравляю с 30-летием образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31-й годовщины образования органов национальной безопасности Республики Казахстан. Благодаря вашему самоотверженному труду мы представили к эксплуатации нашим сотрудникам береговой охраны пограничной службы около 30 кораблей и катеров. Сегодня они несут боевую готовность, сохраняя обороноспособность и держа на замке наши границы. Также выражаю благодарность сотрудникам КНБ, пограничной службы и, в частности, сотрудникам береговой охраны пограничной службы. Вы вносите неоценимый вклад в обороноспособность и обеспечиваете мирное проживание граждан нашей страны. По поручению главы государства, в стране создаются условия обеспечения быта семьям военнослужащих и пограничников. Также поздравляю ветеранов, всех военнослужащих, гражданский персонал с 30-летием со дня образования органов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в защите государственной границы республики Казахстан! - отметил аким области Нурлан Ногаев.

Торжественный вечер завершился концертом, на котором выступили певцы, артисты и танцевальные группы.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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На набережной Актау отпраздновали годовщину образования морских пограничных подразделений и органов национальной безопасности


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Комментарии ( 1 )

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vlad7272 (Посетители) Сегодня, 12:01
Как всегда население опозорилось.Не дождавшись окончания строевого марша побежали как дикари на корабли смотреть,чуть военных с ног не посбивали.
 
 

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