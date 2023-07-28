Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Июля
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.68 KZT
  • €1 = 489 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 244

Производственный травматизм: предприятия Мангистау оштрафовали после проверок на соблюдение правил техники безопасности

Проблемы производственного травматизма и вопросы сокращения числа несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, обсудили в ходе заседания трехсторонней комиссии под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Проблемы производственного травматизма и вопросы сокращения числа несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, обсудили в ходе заседания трехсторонней комиссии под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Согласно данным руководителя управления Государственной инспекции труда Мангистауской области Алигера Инкарова, за шесть месяцев 2023 года в регионе произошло 15 несчастных случаев, в результате которых пострадали 19 работников. Из них: 13 работников получили травмы тяжелой степени, шесть человек - погибли. В аналогичный период 2022 года на предприятиях произошло 19 несчастных случаев, в результате пострадали - 25 человек, погиб - один.

Основными причинами несчастных случаев являются: нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении безопасным приемам труда, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования и грубая неосторожность пострадавшего.

На совещании генеральные директора АО «Каражанбасмунай» и ТОО «Бургылау» представили информацию о предпринимаемых мерах по снижению производственного травматизма на предприятиях.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Куркинбаева рассказала о результатах проверок производственных объектов за первые шесть месяцев 2022-2023 гг. По ее словам, во всех районах региона, включая Актау и Жанаозен, проведены плановые проверки 60 объектов.

За шесть месяцев 2023 года по поручению Генеральной прокуратуры РК проведены внеплановые проверки шести производственных объектов. В результате выявленных нарушений наложены штрафы на общую сумму 19 320 000 тенге.

Алигер Инкаров подчеркнул, что в ходе проверок выявлено 164 нарушения. Для их устранения было выдано 24 предписания, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, а также выписано 13 предупреждений.

На заседании Нурлан Ногаев отметил необходимость улучшения взаимодействия между государственными органами и компаниями-работодателями для предотвращения аварий на рабочих местах и обеспечения производственной безопасности.

- Согласно посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева, «гражданин – бизнес – государство» должны находиться в гармоничных отношениях, где государство поддерживает бизнесменов и предприятия, но главной ценностью остается благополучие и жизнь людей. Охрана труда всегда остается актуальной темой, поскольку здоровье и благополучие работника являются высшим приоритетом. Ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях лежит на работодателе и организационных службах. Сотрудники также должны осознавать свою роль в обеспечении и соблюдении правил техники безопасности, - подчеркнул Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика