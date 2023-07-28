Производственный травматизм: предприятия Мангистау оштрафовали после проверок на соблюдение правил техники безопасности

Проблемы производственного травматизма и вопросы сокращения числа несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, обсудили в ходе заседания трехсторонней комиссии под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



Согласно данным руководителя управления Государственной инспекции труда Мангистауской области Алигера Инкарова, за шесть месяцев 2023 года в регионе произошло 15 несчастных случаев, в результате которых пострадали 19 работников. Из них: 13 работников получили травмы тяжелой степени, шесть человек - погибли. В аналогичный период 2022 года на предприятиях произошло 19 несчастных случаев, в результате пострадали - 25 человек, погиб - один.



Основными причинами несчастных случаев являются: нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении безопасным приемам труда, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования и грубая неосторожность пострадавшего.



На совещании генеральные директора АО «Каражанбасмунай» и ТОО «Бургылау» представили информацию о предпринимаемых мерах по снижению производственного травматизма на предприятиях.



Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Куркинбаева рассказала о результатах проверок производственных объектов за первые шесть месяцев 2022-2023 гг. По ее словам, во всех районах региона, включая Актау и Жанаозен, проведены плановые проверки 60 объектов.



За шесть месяцев 2023 года по поручению Генеральной прокуратуры РК проведены внеплановые проверки шести производственных объектов. В результате выявленных нарушений наложены штрафы на общую сумму 19 320 000 тенге.



Алигер Инкаров подчеркнул, что в ходе проверок выявлено 164 нарушения. Для их устранения было выдано 24 предписания, возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, а также выписано 13 предупреждений.



На заседании Нурлан Ногаев отметил необходимость улучшения взаимодействия между государственными органами и компаниями-работодателями для предотвращения аварий на рабочих местах и обеспечения производственной безопасности.



- Согласно посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева, «гражданин – бизнес – государство» должны находиться в гармоничных отношениях, где государство поддерживает бизнесменов и предприятия, но главной ценностью остается благополучие и жизнь людей. Охрана труда всегда остается актуальной темой, поскольку здоровье и благополучие работника являются высшим приоритетом. Ответственность за обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях лежит на работодателе и организационных службах. Сотрудники также должны осознавать свою роль в обеспечении и соблюдении правил техники безопасности, - подчеркнул Нурлан Ногаев.