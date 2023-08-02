В Мангистау стартовала республиканская акция «Дорога в школу»

Цель акции - оказание материальной поддержки учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей при подготовке к началу учебного года и профилактика неявки детей в школу по социальным причинам.



- В рамках акции в районах и городах при поддержке предпринимателей проводятся ежегодные школьные ярмарки. Совместно с управлением предпринимательства и торговли, управлением индустриально-инновационного развития с 19 по 22 августа в Доме Дружбы в Актау пройдет ярмарка школьной формы с участием отечественных товаропроизводителей. Совместно с департаментом полиции и департаментом по обеспечению качества в сфере образования будут организованы рейды «Дети в ночном городе» (общественные места, компьютерные клубы), - проинформировала Гульмира Мамаева.



Кроме того, управление образования совместно с акиматами районов, городов, отделами образования, школами организует работу по оказанию благотворительной помощи на местах с привлечением меценатов, спонсоров, представителей неправительственных организаций.



Через государственные общеобразовательные организации оказывается материальная помощь детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи. А также оказывается финансовая поддержка детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.



Стоит отметить, что семьи, имеющие право на получение социальной помощи, должны подать в школу специальный пакет документов. Дополнительную информацию родители могут узнать в школах, в которых учатся их дети.