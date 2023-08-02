Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Августа
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.66 KZT
  • €1 = 487.09 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 0

В Мангистау стартовала республиканская акция «Дорога в школу»

В Мангистауской области республиканская акция «Дорога в школу» началась 1 августа. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила Гульмира Мамаева, заместитель руководителя регионального управления образования.

фото центра общественных коммуникаций
Цель акции - оказание материальной поддержки учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей при подготовке к началу учебного года и профилактика неявки детей в школу по социальным причинам.

- В рамках акции в районах и городах при поддержке предпринимателей проводятся ежегодные школьные ярмарки. Совместно с управлением предпринимательства и торговли, управлением индустриально-инновационного развития с 19 по 22 августа в Доме Дружбы в Актау пройдет ярмарка школьной формы с участием отечественных товаропроизводителей. Совместно с департаментом полиции и департаментом по обеспечению качества в сфере образования будут организованы рейды «Дети в ночном городе» (общественные места, компьютерные клубы), - проинформировала Гульмира Мамаева.

Кроме того, управление образования совместно с акиматами районов, городов, отделами образования, школами организует работу по оказанию благотворительной помощи на местах с привлечением меценатов, спонсоров, представителей неправительственных организаций.

Через государственные общеобразовательные организации оказывается материальная помощь детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи. А также оказывается финансовая поддержка детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что семьи, имеющие право на получение социальной помощи, должны подать в школу специальный пакет документов. Дополнительную информацию родители могут узнать в школах, в которых учатся их дети.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика