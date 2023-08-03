Продукция мясокомбината из Жанаозена примет участие в республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана"

Комбинат производит весь перечень мясной продукции: более 50-ти видов полуфабрикатов, есть национальные блюда қарынбүрме, үлпершек, шұжық, бұжы, қазы и т.д. Также скоро планируется производить тушенку.



За свою отличную продукцию Korkem Alem был удостоен победы в региональном конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана" и получил право участвовать в республиканском конкурсе в Астане. Компания стремится к развитию (создано 140 рабочих мест) и планирует открыть второй магазин в Жанаозене.

Помимо производства Korkem Alem также зарегистрирован в специальном реестре по субсидированию развития племенного животноводства, демонстрируя свою ответственность перед сельскохозяйственными производителями.



Теперь крестьянские хозяйства смогут передать крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот мясокомбинату Korkem Alem и получить субсидии от государства в зависимости от поголовья и веса скота. *Субсидия предоставляется по направлению удешевления стоимости племенного вида крупного и мелкого рогатого скота, реализованного или перемещенного на откорм в откормочные площадки.*



- Каждое новое или расширенное предприятие открывает двери для множества людей, предоставляя им возможность реализовать свои профессиональные навыки. Кроме того, развитие предприятий способствует росту экономики в целом. Больше предприятий - больше инвестиций, больше производства, больше потребления. Это создает благоприятную среду для роста других отраслей, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и способствует снижению уровня безработицы на региональном и национальном уровне. Однако развитие предприятий — это сложный процесс, который требует поддержки от государства, инвесторов и общества в целом. Как известно, в 2023 году в Мангистауской области в рамках национального проекта по развитию предпринимательства из республиканского бюджета выделены 13 миллиардов тенге, а из местного бюджета - 1,2 миллиарда тенге. Средства направлены на субсидирование процентных ставок, гарантирование кредитов и предоставление государственных грантов на новые бизнес-идеи, - отметил Нурлан Ногаев.