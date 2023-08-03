Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Августа
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.66 KZT
  • €1 = 487.09 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:06

Просмотров: 0

Продукция мясокомбината из Жанаозена примет участие в республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана"

В ходе рабочей поездки в Жанаозен Нурлан Ногаев посетил мясокомбинат Korkem Alem, являющийся уникальным предприятием в регионе по переработке мяса и обладающим сертификатом «Халяль». Комбинат способен производить 360 тонн мяса и 100 тонн мясной продукции в месяц, обеспечивая качественными изделиями жителей области, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Комбинат производит весь перечень мясной продукции: более 50-ти видов полуфабрикатов, есть национальные блюда қарынбүрме, үлпершек, шұжық, бұжы, қазы и т.д. Также скоро планируется производить тушенку.

За свою отличную продукцию Korkem Alem был удостоен победы в региональном конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана" и получил право участвовать в республиканском конкурсе в Астане. Компания стремится к развитию (создано 140 рабочих мест) и планирует открыть второй магазин в Жанаозене.
Помимо производства Korkem Alem также зарегистрирован в специальном реестре по субсидированию развития племенного животноводства, демонстрируя свою ответственность перед сельскохозяйственными производителями.

Теперь крестьянские хозяйства смогут передать крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот мясокомбинату Korkem Alem и получить субсидии от государства в зависимости от поголовья и веса скота. *Субсидия предоставляется по направлению удешевления стоимости племенного вида крупного и мелкого рогатого скота, реализованного или перемещенного на откорм в откормочные площадки.*

- Каждое новое или расширенное предприятие открывает двери для множества людей, предоставляя им возможность реализовать свои профессиональные навыки. Кроме того, развитие предприятий способствует росту экономики в целом. Больше предприятий - больше инвестиций, больше производства, больше потребления. Это создает благоприятную среду для роста других отраслей, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и способствует снижению уровня безработицы на региональном и национальном уровне. Однако развитие предприятий — это сложный процесс, который требует поддержки от государства, инвесторов и общества в целом. Как известно, в 2023 году в Мангистауской области в рамках национального проекта по развитию предпринимательства из республиканского бюджета выделены 13 миллиардов тенге, а из местного бюджета - 1,2 миллиарда тенге. Средства направлены на субсидирование процентных ставок, гарантирование кредитов и предоставление государственных грантов на новые бизнес-идеи, - отметил Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика