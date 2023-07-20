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Опубликовано: Сегодня, 19:00

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Нурлан Ногаев: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства помогает решать вопросы занятости населения

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил ряд производственных и предпринимательских объектов в Мунайлинском районе, ознакомился с их работой и дал поручения по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса. В районе функционирует 10 818 предприятий МСБ. В течение трех лет их число выросло до 43,1%. За последний год было создано 2 365 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В рамках поездки глава региона посетил несколько предприятий, включая швейный цех, нефтесервисную компанию, цех по производству детских площадок, а также предприятие по производству пенополистирола и матрасов.

Визит главы региона начался с нового швейного цеха ТОО «Caspian Safety Group». Предприятие занимается выпуском одежды более 2 тысяч производственных видов в месяц и обеспечивает работой более 50 человек.
 
Также аким Мангистауской области ознакомился с работой нефтесервисной компании «Шлюмберже Лоджелько Инк» в селе Кызылтобе. Производственная база предоставляет услуги по ремонту оборудования для нефтедобывающих компаний региона по разведке нефти, бурению скважин и геофизической разведке. На предприятии работают более 150 человек.
 
В Мунайлинском районе функционирует цех по производству игровых и спортивных площадок. Ежегодно здесь изготавливают более 200 детских площадок. Продукция предприятия охватывает районы и город Актау, также ее охотно заказывают из других регионов страны.

Далее поездка продолжилась на предприятии «Адиль Фасад» по производству пенополистирола в селе Атамекен. Компания в рамках программы «Нур Капитал» получила 22 млн тенге, а также 20 млн тг. через фонд «Даму». Предприятие в месяц производит 30 тонн пеноблоков, 30 тыс. кв. м термопанелей, 50 тыс. кв. м пеноблоков и 6 тыс. кв. м теплобетонной продукции. В дальнейшем планируется увеличение производственной мощности предприятия.
 
В завершение рабочего визита Нурлан Ногаев посетил единственный в регионе цех, где производят матрасы. Здесь изготавливают более тысячи матрасов в месяц. Предприятие в рамках программы «Нур Капитал» получило 30 млн тенге, а также 108 млн тенге в кредит от фонда «Даму».

Подводя итоги встреч с предпринимателями, аким области подчеркнул важность развития малого и среднего бизнеса в экономике не только региона, но и страны в целом.

- С целью осуществления поручения главы государства местными исполнительными органами на постоянной основе обеспечивается поддержка предпринимателей. В Мунайлинском районе в настоящее время отмечается увеличение численности занятых в малом предпринимательстве и объема производства в промышленной продукции. Нам необходимо усилить работу по поддержке предпринимателей, создавать максимально комфортную бизнес-среду, что в конечном итоге окажет положительный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие области. Также увеличение числа субъектов МСБ благотворно влияет на решение вопросов занятости населения, - сказал Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев дал ряд поручений ответственным лицам по оказанию поддержки предпринимателям в развитии МСБ и привлечению инвестиций.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Нурлан Ногаев: Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства помогает решать вопросы занятости населения


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