«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Июля
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.78 KZT
  • €1 = 486.01 KZT
  • 1 RUB = 7.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 243

Нурлан Ногаев ознакомился с работой нефтесервисных компаний в Жанаозене

В ходе рабочей поездки в Жанаозен 28 июля аким области Нурлан Ногаев ознакомился с работой предприятий «Кезби», «Бургылау» и «Управление буровых работ» АО «Озенмунайгаз», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в Мангистауском областном акимате
Первым объектом, который посетил глава региона, стала база производственного обслуживания ТОО «Кезби». Здесь он ознакомился с условиями труда. Далее глава области посетил буровую установку на скважине 7507 ТОО «Бургылау» и скважину 9422 ТОО «Кезби», а также производственную базу управления буровых работ, являющуюся структурным подразделением АО «Озенмунайгаз».

Нурлан Ногаев ознакомился с работой нефтесервисных компаний в Жанаозене


В ходе посещения Нурлан Ногаев акцентировал внимание ответственных лиц на необходимости соблюдения установленных законодательством правил и требований по безопасности и охране труда на предприятиях области.

Нурлан Ногаев ознакомился с работой нефтесервисных компаний в Жанаозене


- Уполномоченные органы должны своевременно реагировать на любые поступающие сигналы, взвешенно и справедливо рассматривать каждый возникающий вопрос в сфере безопасности и охраны труда. Работодателям важно понимать, что чем лучше и безопаснее условия труда на их производстве, тем эффективнее будет работать предприятие. Работникам же в свою очередь нужно прилагать максимум усилий для стабильной и надежной работы своего предприятия, - отметил Нурлан Ногаев.

По итогам рабочей поездки глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

https://vk.com/wall160578329_20341



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика