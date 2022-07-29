Нурлан Ногаев ознакомился с работой нефтесервисных компаний в Жанаозене

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Первым объектом, который посетил глава региона, стала база производственного обслуживания ТОО «Кезби». Здесь он ознакомился с условиями труда. Далее глава области посетил буровую установку на скважине 7507 ТОО «Бургылау» и скважину 9422 ТОО «Кезби», а также производственную базу управления буровых работ, являющуюся структурным подразделением АО «Озенмунайгаз».В ходе посещения Нурлан Ногаев акцентировал внимание ответственных лиц на необходимости соблюдения установленных законодательством правил и требований по безопасности и охране труда на предприятиях области.- Уполномоченные органы должны своевременно реагировать на любые поступающие сигналы, взвешенно и справедливо рассматривать каждый возникающий вопрос в сфере безопасности и охраны труда. Работодателям важно понимать, что чем лучше и безопаснее условия труда на их производстве, тем эффективнее будет работать предприятие. Работникам же в свою очередь нужно прилагать максимум усилий для стабильной и надежной работы своего предприятия, - отметил Нурлан Ногаев.По итогам рабочей поездки глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.