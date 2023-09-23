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Опубликовано: Сегодня, 17:55

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В Бейнеуском районе строят две школы для ликвидации проблемы нехватки ученических мест

Во время рабочей поездки в Бейнеуский район глава региона 22 сентября посетил села Сам, Турыш, Ногайты и Бейнеу. Нурлан Ногаев ознакомился с ходом строительства новой 300-местной школы в селе Сам. Визит также включал в себя осмотр ключевых социальных объектов и встречу с населением, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
В первую очередь глава региона проинспектировал школу в селе Сам, построенную в 1957 году. Старое здание требует капитального ремонта и рассчитано только на 150 школьников, отсюда и существует проблема нехватки ученических мест.

В целях создания условий по программе «Комфортная школа» в селе строится новая школа на 300 мест с планируемым завершением в декабре 2024 года. В этой школе будут учиться не только дети из села Сам, но также из сел Ногайты и Турыш.

Вторая школа, предназначенная для 600 детей, будет построена в селе Бейнеу до конца 2024 года.

Аким области Нурлан Ногаев поручил усилить контроль за ходом строительства школы с акцентом на соблюдении высоких стандартов строительства, сроков выполнения работ и бюджетных аспектов, чтобы обеспечить успешное и качественное завершение этих важных образовательных проектов для региона.

Нурлан Ногаев подчеркнул, что в соответствии с указанием Президента Касым-Жомарта Токаева в стране реализуется национальный проект под названием «Комфортная школа», направленный на решение проблем, таких как нехватка учебных мест и состояние аварийных школ. В рамках этой программы планируется к 2025 году построить 21 новую школу в регионе, включая две из них в Бейнеуском районе.

Далее аким области посетил питьевое водохранилище «Карагайлы», которое будет обеспечивать водоснабжение сел Сам и Ногайты. Эти резервуары общим объемом 640 кубических метров заполняются подземной талой водой и не требуют фильтрации. Суточная мощность составляет 300 кубических метров. В настоящее время проводятся работы по прокладке трубопроводов до сел.

Затем аким провел встречи с жителями сел Сам, Ногайты и Турыш, на которых обсуждались вопросы, связанные с состоянием дорог в направлении Бейнеу, нехваткой медицинских кадров в местных амбулаториях, и вопросами, касающимися строительства моста недалеко от железнодорожных путей.

Общее население этих сел превышает 1400 человек, и основным источником дохода местных жителей является животноводство. Крестьянам предоставляется государственная поддержка в рамках различных программ. Например, в селе Турыш в этом году субсидии на корма в размере 10 миллионов тенге получили пять крестьянских хозяйств.

Наряду с этим в рамках рабочего визита аким ознакомился с работой централизованного водопровода в селе Турыш.

Поездка главы региона продолжилась в селе Бейнеу, где проживают более 70 тысяч человек. И.о. акима Бейнеуского района Рахимжан Шалбаев рассказал о проделанной работе за восемь месяцев.

По его словам, объем промышленной продукции за восемь месяцев составил 37,6 млрд. тенге и вырос в 2,2 раза.

На встрече сельчане спрашивали о качестве жилья, нехватке сжиженного газа, состоянии дорог и спросили о жилищной помощи в отношении коммунальных услуг.

После встречи с населением аким провел личный прием граждан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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