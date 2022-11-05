Нурлан Ногаев посетил приграничные населённые пункты в Мангистауской области

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Аким области в ходе посещения пропускного пункта ознакомился с деятельностью станции «Болашак». Это приграничная железнодорожная станция, расположенная на границе с Туркменистаном. Здесь же Нурлан Ногаев посетил ряд социальных объектов.



Также глава региона побывал на автомобильном таможенном посту «Темир-баба», заставах «Даля», «Алдияр» и «Богет», которые охраняют государственную границу Республики Казахстан в акватории Каспийского моря с помощью радиолокационных станций. Глава региона осмотрел порядок охраны государственной границы, условия проживания и прохождения службы военнослужащих.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.