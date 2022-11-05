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Опубликовано: Сегодня, 15:54

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Нурлан Ногаев посетил приграничные населённые пункты в Мангистауской области

Глава региона Нурлан Ногаев 4 ноября в ходе рабочей поездки ознакомился с работой пограничного пункта «Болашак» и пропускного пункта «Темир-баба», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Аким области в ходе посещения пропускного пункта ознакомился с деятельностью станции «Болашак». Это приграничная железнодорожная станция, расположенная на границе с Туркменистаном. Здесь же Нурлан Ногаев посетил ряд социальных объектов.

Также глава региона побывал на автомобильном таможенном посту «Темир-баба», заставах «Даля», «Алдияр» и «Богет», которые охраняют государственную границу Республики Казахстан в акватории Каспийского моря с помощью радиолокационных станций. Глава региона осмотрел порядок охраны государственной границы, условия проживания и прохождения службы военнослужащих.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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