В Мангистау в рамках инвестиционных и национальных проектов с начала года создано 9700 рабочих мест

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По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова, по итогам девяти месяцев текущего года в области создано более 19 тысяч новых рабочих мест. Из них 778 в рамках инвестиционных проектов, 8 919 рабочих мест в рамках национальных проектов.- С начала года в центры занятости обратилось более 34 тысяч человек. В социальных проектах по трудоустройству охвачено более 22 тысяч жителей. В рамках проекта «Бастау-Бизнес» свыше 3 900 человек были направлены на обучение основам предпринимательства, а 653 человека получили безвозвратные гранты в размере 400 МРП на реализацию новых бизнес-идей. Однако есть районы с низким уровнем занятости. Это города Актау, Жанаозен и Бейнеуский район, - отметил руководитель управления.Глава региона подчеркнул, что увеличение числа безработных граждан не означает отсутствие работы, поэтому необходимо находить оптимальные пути решения проблем занятости населения, используя все имеющиеся возможности трудоустройства, ввести разъяснительную работу среди населения о новых возможностях трудоустройства в различных сферах малого и среднего бизнеса, промышленности, туризма и т.д.Ещё один вопрос, поднятый на совещании, – стабилизация цен на продукты питания. По словам руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанны Токбаевой, в текущем году в регионе заключено 436 меморандумов по стабилизации цен на социально значимые товары.В соответствии с поручением президента РК совместно с органами государственного надзора и контроля составлены протоколы административного предупреждения 11 предпринимателям на торговых рынках и двум владельцам супермаркетов за превышение надбавок на социально значимые продовольственные товары. В целях поддержания стабильных цен на важнейшие продукты питания дополнительно выделено 1,6 млрд тенге. В стабилизационном фонде и по «возвратному механизму» сформированы запасы 16 видов товаров, которые в общем по объёму составляют составляют 7,7 тыс. тонн.Глава региона Нурлан Ногаев отметил необходимость чёткого, правильного исполнения поручений президента по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.По итогам совещания ответственным лицам был дан ряд конкретных поручений.