Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Апреля
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.71 KZT
  • €1 = 491.64 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 16:49

Просмотров: 1521

В регионе зарегистрирован единственный мясокомбинат с сертификатом «Халяль»

В Мангистау мясокомбинат «Korkem Alem» зарегистрирован как единственное предприятие в регионе, получившее халяльный сертификат по животноводству и мясопереработке, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото ЦОК Мангистауской области
В результате проверки представителей ТОО «Халал Даму» при Духовном управлении мусульман Казахстана было установлено, что деятельность на комбинате, мясное дело и продукция предприятия полностью соответствуют требованиям, подтверждена 100% добросовестность.

На комбинате предприятия соблюдено более 155 санитарных требований. К примеру, забой скота осуществляется строго по условиям, установленным шариатом. Мясо проходит проверку в специально разработанной лаборатории. Потребителям предлагается чистое, питательное мясо и мясные продукты премиум-класса.

На минувшей неделе в областной мечети «Бекет Ата» специалисты представительства халяльного отдела ДУМК Мангистауской области вручили руководству компании сертификат «Халяль».

Напомним, ранее компания «Korkem Alem» подтвердила добросовестность своей деятельности по реализации мясной продукции и получила сертификат соответствия.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
alixah (Посетители) Вчера, 20:17
А где можно купить?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика