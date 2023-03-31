В регионе зарегистрирован единственный мясокомбинат с сертификатом «Халяль»

В результате проверки представителей ТОО «Халал Даму» при Духовном управлении мусульман Казахстана было установлено, что деятельность на комбинате, мясное дело и продукция предприятия полностью соответствуют требованиям, подтверждена 100% добросовестность.



На комбинате предприятия соблюдено более 155 санитарных требований. К примеру, забой скота осуществляется строго по условиям, установленным шариатом. Мясо проходит проверку в специально разработанной лаборатории. Потребителям предлагается чистое, питательное мясо и мясные продукты премиум-класса.



На минувшей неделе в областной мечети «Бекет Ата» специалисты представительства халяльного отдела ДУМК Мангистауской области вручили руководству компании сертификат «Халяль».



Напомним, ранее компания «Korkem Alem» подтвердила добросовестность своей деятельности по реализации мясной продукции и получила сертификат соответствия.