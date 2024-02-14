Нурлан Ногаев: Важно целесообразно тратить и использовать гранты, выделяемые для развития бизнеса

В Мангистауской области в 2023 году были реализованы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы. Эти меры включали в себя субсидирование ставки вознаграждения по кредитам за счет республиканских и местных бюджетов, портфельное субсидирование по микрокредитам, частичное гарантирование, предоставление государственных грантов, а также финансовую поддержку предпринимателей.



В 2023 году из республиканского бюджета в рамках национального проекта на развитие предпринимательства было выделено 13 миллиардов тенге, а из местных бюджетов - 2,2 миллиарда тенге. Эти средства были распределены следующим образом:



- на субсидирование процентной ставки выделено 13,263 миллиарда тенге;

- на гарантирование кредитов выделено 1,7735 миллиарда тенге;

- на предоставление государственных грантов на новые бизнес-идеи выделено 250 миллионов тенге.



По итогам 2023 года было поддержано 1 668 проектов на сумму 57,8 миллиарда тенге в рамках национального проекта. Это позволило создать 410 новых рабочих мест и сохранить 777 рабочих мест:



- по субсидированию части ставки вознаграждения было поддержано 1 015 проектов на сумму 48,2 миллиарда тенге;

- по частичному гарантированию было поддержано 653 проекта на сумму залога в размере 9,6 миллиарда тенге.



Кроме того, по результатам конкурсных процедур по государственным грантам на реализацию новых бизнес-идей выделено 245,6 миллиона тенге. Государственные гранты выиграли 53 предпринимателя, что при успешной реализации проектов позволит создать 169 новых рабочих мест.



Для предоставления гражданам из социально уязвимых слоев населения грантов на реализацию новых бизнес-идей в размере до 400 МРП (1 380 000 тенге) в 2023 году из республиканского бюджета было выделено 347,7 миллиона тенге. Эти гранты получили 249 предпринимателей.



На реализацию данного государственного гранта в 2024 году из республиканского бюджета предусмотрено выделить 360,4 миллиона тенге, и планируется предоставить гранты 250 предпринимателям.



Кроме того, начиная с 2023 года, была запущена программа кредитования молодых предпринимателей под 2,5% годовых. На это направление в 2023 году из республиканского бюджета было выделено 815 миллионов тенге. Эти средства были использованы для предоставления кредитов под сниженные проценты 168 молодым предпринимателям. На реализацию данной программы микрокредитования в 2024 году из республиканского бюджета планируется выделить 1,1 миллиарда тенге. Предполагается, что на эти средства будут предоставлены микрокредиты 220 предпринимателям.



В рамках пилотной программы «Ауыл аманаты» с целью повышения доходов сельского населения из республиканского бюджета в 2023 году было выделено 1,2 миллиарда тенге. В результате полностью освоены эти средства, и было профинансировано 165 проектов.



На 2024 год в рамках той же программы из республиканского бюджета предусмотрено выделение 1,8 миллиарда тенге.



Аким области подчеркнул, что в соответствии с указаниями Главы государства будет уделено особое внимание контролю за расходами и обеспечением прозрачности использования финансовых ресурсов.



«Использование грантов должно быть целенаправленным на развитие бизнеса, а не на личную наживу. Те, кто игнорирует этот принцип, подрывают доверие к мерам поддержки со стороны государства и дискредитируют их полезность для общества. Поддержка со стороны государства должна быть направлена на тех, кто действительно стремится к росту и созданию рабочих мест, а не на тех, кто ищет легкие способы личного обогащения за счет общественных ресурсов. Создание прозрачных механизмов контроля и отчетности по использованию грантов необходимо для предотвращения злоупотреблений и обеспечения ответственного использования государственных средств в интересах общества», - сказал Нурлан Ногаев.