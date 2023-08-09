Интеллектуальная игра «Qazaqsha quiz» прошла в Мангистау

В игре приняла участие 21 команда, в состав которых вошли 105 молодых людей. Главная особенность игры, состоящей из шести этапов, заключалась в том, что в игре участвовали представители различных сфер, в том числе сельская молодежь. Улугбек Тналиев, заместитель акима Мангистауской области, поприветствовал игроков и пожелал им удачи.- Каждая команда, соревнующаяся в интеллектуальном состязании, состоит, безусловно, из сильных участников. Удачи вам! В дальнейшем будьте примером для участия в интеллектуальных играх ваших родных и близких. Пусть поток мероприятий, расширяющих кругозор молодежи, только нарастает, - пожелал Улугбек Тналиев.Мукаш Оралбай, руководитель управления по вопросам региональной молодежной политики, отметил, что в ходе игры были логические вопросы об истории и природе региона, его особенностях.- По заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области реализован государственный грант на тему «Повышение интеллекта молодежи региона через организацию интеллектуальных игр», победителем стал общественный фонд «Риза ана». Поэтому данный фонд в ходе реализации интеллектуальной игры «Qazaqsha quiz» проводит отборочные игры в районах и городах Мангистау, и сегодня организует финальную заключительную игру. Лучшие команды, набравшие наибольшее количество очков на шестом этапе, будут награждены ценными призами, - сказал Мукаш Оралбай.По результатам данной игры 1 место заняла команда акимата Бейнеуского района, 2 место у команды «Озенмунайгаз». Замкнула тройку лидеров актауская команда «Ауылдың үлкендері».