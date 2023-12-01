Мангистауская молодёжь сняла социальный ролик о последствиях наркомании

- Общественному фонду - команда «Боранкул», поручено снять социальные ролики по нескольким вопросам среди молодёжи. Среди них были такие актуальные темы, как профилактика наркомании, обеспечение безопасности дорожного движения. Первым был снят ролик «Наркотики заберут у тебя жизнь». В дальнейшем такие видеоролики будут выходить еженедельно, - сказал Мукаш Оралбай.

По словам руководителя управления по вопросам региональной молодёжной политики Мукаша Оралбая, социальный ролик снят общественным фондом команда «Боранкул», реализующим проект «Подготовка медиапродуктов для молодёжи».