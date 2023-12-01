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ЛАДА.kz » Образование

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 391

Мангистауская молодёжь сняла социальный ролик о последствиях наркомании

В Мангистау по поручению областного управления по вопросам молодёжной политики опубликован социальный ролик «Есірткі сені қабірге апарады». Главная цель - разъяснить последствия употребления синтетических наркотиков, которые сегодня широко распространены среди молодёжи, сообщает Центр общественных коммуникаций.

По словам руководителя управления по вопросам региональной молодёжной политики Мукаша Оралбая, социальный ролик снят общественным фондом команда «Боранкул», реализующим проект «Подготовка медиапродуктов для молодёжи».

- Общественному фонду - команда «Боранкул», поручено снять социальные ролики по нескольким вопросам среди молодёжи. Среди них были такие актуальные темы, как профилактика наркомании, обеспечение безопасности дорожного движения. Первым был снят ролик «Наркотики заберут у тебя жизнь». В дальнейшем такие видеоролики будут выходить еженедельно, - сказал Мукаш Оралбай.





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